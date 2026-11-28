La San Silvestre Lagunera ya prepara su tradicional despedida del año. La XLIII edición de esta carrera popular abrirá el plazo de inscripción el próximo martes 1 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, para quienes quieran despedir 2026 haciendo deporte por las calles del casco histórico de La Laguna.

La prueba se celebrará el 31 de diciembre y contará con diferentes modalidades para todas las edades. La jornada arrancará a las 16:00 horas con las carreras infantiles, cuyos recorridos estarán adaptados a los distintos grupos de edad. Dos horas después, a las 18:00 horas, llegará el turno de la carrera absoluta, con un recorrido de cinco kilómetros.

Las inscripciones deberán formalizarse a través de la página web del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), deportelagunero.com, desde las 10:00 horas del 1 de diciembre y hasta el día 22 de ese mes, siempre que no se agoten antes las plazas disponibles.

El precio será de 10 euros para la modalidad adulta y cinco euros para las pruebas infantiles.

Un recorrido por el casco histórico de La Laguna

La carrera absoluta completará una vuelta de cinco kilómetros por algunas de las principales calles y plazas del centro histórico. La salida y la meta estarán situadas en la plaza de la Concepción, desde donde los participantes recorrerán las calles Adelantado, Marqués de Celada, Herradores y Viana, además de la plaza del Cristo y el Camino Las Peras.

El trazado continuará por Madre del Agua, la avenida República Argentina, Quintín Benito, Tabares de Cala y Obispo Rey Redondo, antes de regresar al punto de partida.

La organización ha previsto también un calendario para la recogida de dorsales, camisetas y chips. Los participantes podrán retirarlos los días 29 y 30 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, en la plaza de la Concepción. El mismo día de la carrera se habilitará otro turno de recogida entre las 11:00 y las 16:00 horas.

El presidente del OAD, Badel Albelo, ha destacado la continuidad de esta cita deportiva y su capacidad para reunir a vecinos y participantes en torno a una actividad que se ha convertido en una tradición para despedir el año en La Laguna.