La UD Las Palmas convirtió un partido que se había complicado desde el inicio en una victoria contundente. El equipo de Albert Sánchez derrotó este sábado al Andorra por 4-1 después de marcharse al descanso por detrás en el marcador. Los cuatro goles amarillos llegaron en una segunda mitad que cambió por completo el encuentro y permitió al conjunto grancanario celebrar ante su afición una remontada con autoridad.

Durante el primer tiempo, sin embargo, el panorama fue muy distinto. El Andorra encontró pronto la manera de hacer daño y se adelantó con una acción individual de Moró Sidibe. El atacante aprovechó un balón largo, ganó la disputa a Pezzolesi, superó a Juanma Herzog y batió a José Antonio Caro. La defensa amarilla quedó expuesta y los visitantes encontraron el premio a su mejor entrada en el encuentro.

El gol tampoco provocó una reacción inmediata de Las Palmas. Al equipo local le costaba recuperar la pelota y construir ataques con continuidad, mientras el Andorra manejaba la posesión y sostenía su ventaja. Los amarillos llegaron al descanso con la necesidad de corregir tanto el resultado como las sensaciones de una primera parte insuficiente.

Pezzolesi impulsa la remontada

La respuesta apareció nada más comenzar la segunda mitad. En el minuto 48, Manu Fuster aprovechó un centro de Pezzolesi para establecer el empate. La UD había encontrado el camino hacia la portería de Pau López y recuperaba margen para darle la vuelta al partido.

Pezzolesi volvió a resultar decisivo en el minuto 63. Esta vez fue el lateral quien terminó una acción de contragolpe, con asistencia de Jesé, para colocar el 2-1. Su participación en los dos primeros tantos resultó determinante para transformar la desventaja del descanso en una victoria momentánea.

Las Palmas amplió la diferencia con la aportación del banquillo. Jefté Betancor, que había sustituido a Jesé, marcó de cabeza en el minuto 74 tras un saque de esquina servido por Kirian Rodríguez. Apenas seis minutos después, Taisei Miyashiro completó la goleada con un zurdazo desde fuera del área, después de recibir de Iñaki González.

Todavía hubo tiempo para que Iván Jaime estrellara un disparo en el larguero. El 4-1 ya reflejaba la contundencia de una UD que había resuelto con cuatro goleadores distintos un encuentro que se le había puesto cuesta arriba.

La promoción sigue a un punto

El triunfo deja a Las Palmas con 26 puntos en 16 jornadas. Con la jornada todavía en marcha, los amarillos ocupan la séptima posición, a un punto del Burgos, que marca el acceso a la promoción de ascenso. La goleada mantiene al equipo grancanario cerca de su objetivo y refuerza sus opciones de entrar en los seis primeros.