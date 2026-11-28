La legislatura iniciada en 2023 ha dejado en Canarias una sucesión de emergencias, negociaciones presupuestarias, reformas y controversias judiciales. La recuperación de La Palma, la llegada de migrantes a El Hierro y la distribución de menores entre comunidades autónomas han ocupado buena parte de la agenda, junto con la financiación de los servicios públicos, el transporte y las infraestructuras.

Durante estos años también han avanzado investigaciones sobre hechos anteriores. Las compras de mascarillas se realizaron durante la pandemia, la erupción de La Palma comenzó en 2021 y los hechos investigados en el caso Mediador se sitúan entre 2020 y 2021. Sus consecuencias políticas, judiciales y sociales se han prolongado durante la última legislatura.

El caso Mediador y el exdiputado conocido como Tito Berni

El caso Mediador situó bajo investigación una presunta red de influencias en torno al entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. La causa examina posibles pagos de empresarios para obtener ventajas en adjudicaciones, subvenciones y expedientes administrativos. Entre los acusados figuran también su sobrino Taishet Fuentes, antiguo director general de Ganadería del Gobierno canario, y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

En septiembre de 2026, la jueza acordó abrir juicio oral de la pieza principal contra catorce personas. La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Fuentes Curbelo. Se trata de una petición de pena pendiente de juicio, distinta de las condenas dictadas contra otros implicados en una pieza separada. El procedimiento ha mantenido durante la legislatura el debate sobre el uso de los cargos públicos y los controles de la Administración.

Las mascarillas que no llegaron y los contratos vinculados al caso Koldo

La contratación sanitaria durante la pandemia ha protagonizado otro de los principales conflictos políticos. En el expediente de RR7, el Servicio Canario de la Salud abonó en 2020 cuatro millones de euros a una empresa dedicada a la compraventa de coches por un millón de mascarillas FFP3 que no fueron entregadas.

El Parlamento de Canarias aprobó en julio de 2026 un dictamen que atribuyó responsabilidades políticas al Gobierno autonómico de aquella etapa y, especialmente, a su presidente, Ángel Víctor Torres. Las conclusiones fueron rechazadas por PSOE, Nueva Canarias y ASG, que cuestionaron la objetividad de la investigación parlamentaria. La causa penal debe distinguirse del procedimiento del Tribunal de Cuentas, cuya vía contable fue archivada.

Un expediente diferente es el de las compras a Soluciones de Gestión, relacionadas con la investigación del caso Koldo. El informe de la UCO conocido en noviembre de 2025 documentó mensajes entre Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias, y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como gestiones para agilizar pagos pendientes. Las compras analizadas ascendían a unos 12,3 millones de euros.

Entre las conversaciones figuraba el mensaje en el que Torres, hablando con Koldo sobre una responsable económica, escribió "o lo soluciona o la levanto para el aire". El ministro explicó posteriormente que se trataba de una expresión de carácter canario, negó que quisiera cesarla y sostuvo que sus gestiones pretendían resolver un incumplimiento contractual.

Los contactos documentados no equivalen a una acusación penal contra Torres. La UCO no halló indicios de que cobrara comisiones ni le atribuyó irregularidades en la adjudicación. El ministro ha negado las acusaciones de Víctor de Aldama y presentó una demanda por vulneración del honor, admitida a trámite en noviembre de 2026. Las compras canarias, por su parte, seguían bajo investigación en la Audiencia Nacional, según la información difundida por Anticorrupción el 27 de noviembre.

La Palma continúa con familias en alojamientos provisionales

La reconstrucción tras la erupción del Tajogaite sigue siendo uno de los asuntos pendientes de mayor impacto social. Cinco años después del inicio del volcán, todavía hay familias que no han recuperado una vivienda estable y continúan alojadas en casas contenedor o módulos de madera.

En noviembre, la asociación Tierra Bonita estimaba que entre sesenta y setenta familias permanecían en esas soluciones provisionales. La cifra procede del colectivo de afectados, que reclama un recuento oficial actualizado. La Viceconsejería de Recuperación de La Palma explicó que se habían retirado contenedores y viviendas de madera, aunque advirtió de que el número de módulos retirados no permite calcular directamente cuántas familias han sido realojadas.

Las viviendas tipo contenedor fueron adquiridas por el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Vivienda y del Instituto Canario de la Vivienda. En marzo de 2022, el Ejecutivo autonómico anunció la compra de 85 unidades para atender la emergencia habitacional en Los Llanos de Aridane.

El decreto-ley canario aprobado el 9 de noviembre de 2026 abrió una vía para trasladar a estas familias a viviendas convencionales disponibles promovidas por las administraciones públicas. La medida mantiene el carácter temporal del alojamiento y no supone, por sí misma, la adjudicación definitiva de una vivienda.

La financiación de la reconstrucción ha generado, además, un enfrentamiento sostenido entre instituciones. El 27 de noviembre, la consejera Nieves Lady Barreto cifró en 300 millones de euros las anualidades estatales pendientes de 2024, 2025 y 2026. Según su explicación, Canarias había adelantado 200 millones con el compromiso de que fueran reintegrados por el Estado.

El Ministerio de Política Territorial, por su parte, situó el 12 de noviembre su aportación acumulada desde la erupción por encima de los 1.600 millones de euros, incluyendo ayudas directas, vivienda, agricultura, empleo e infraestructuras. Esa cantidad global y las anualidades reclamadas por Canarias corresponden a conceptos distintos, por lo que la existencia de inversiones estatales no resuelve automáticamente la controversia sobre los compromisos pendientes.

Entre las medidas aprobadas figura la extensión a 2026 de la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes que cumplen los requisitos. Su continuidad en 2027 seguía entre las reclamaciones de las instituciones canarias al cierre de noviembre.

El Hierro vuelve a concentrar la presión migratoria

La ruta atlántica ha registrado fuertes oscilaciones durante la legislatura. Canarias recibió 46.843 personas por vía marítima en 2024, mientras que en 2025 la cifra descendió a 17.788, según el Ministerio del Interior. La reducción no impidió un nuevo repunte durante 2026, especialmente intenso en noviembre.

El Hierro ha vuelto a soportar una parte significativa de esa presión. El 24 de noviembre llegaron a la isla más de dos mil personas en una sola jornada. La acumulación de desembarcos en La Restinga incrementó las necesidades de primera atención, alojamiento y traslado, en una isla con recursos sanitarios y asistenciales limitados.

El Gobierno central anunció el 10 de noviembre recursos adicionales para ampliar plazas de acogida y efectuar traslados, además de reforzar la atención sanitaria y los medios de Salvamento Marítimo. Las autoridades canarias mantuvieron sus críticas por la demora de determinadas partidas y por la insuficiencia de los recursos ante el volumen de llegadas.

La situación llevó al Ejecutivo autonómico a activar el nivel 2 del Plateca el 25 de noviembre. Dos días después, la Unidad Militar de Emergencias relevó al puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario junto al centro de atención de San Andrés. El dispositivo militar comenzó a prestar asistencia durante las veinticuatro horas para reducir la presión sobre el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

El reparto de menores avanza con dificultades

La acogida de menores migrantes no acompañados ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Canarias, el Estado y otras comunidades autónomas. La legislatura incluyó una reforma legal para establecer su distribución territorial en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2025.

La aplicación del mecanismo no ha evitado nuevos episodios de saturación. El 25 de noviembre, la consejera Candelaria Delgado señaló que Canarias atendía a casi 3.500 menores y que solo durante ese mes habían llegado más de 1.100, frente a los 920 derivados a otras comunidades en lo transcurrido de 2026. Reclamó más personal para tramitar expedientes y acelerar los traslados. La presión obligó también a reabrir el recurso del seminario de La Laguna.

A este procedimiento se suma una vía distinta, la de los menores solicitantes de protección internacional. El Tribunal Supremo requirió al Estado durante 2025 que asumiera su atención dentro del sistema nacional de acogida y cuestionó el ritmo de cumplimiento. En febrero de 2026, el Gobierno central informó de que 693 menores solicitantes de asilo estaban integrados en dicho sistema. Las resoluciones judiciales, la reforma legal y los traslados efectuados han coexistido con nuevas llegadas que vuelven a tensionar los centros insulares.

Financiación autonómica, REF y compromisos pendientes

La Agenda Canaria pactada entre PSOE y Coalición Canaria para la investidura de 2023 ha servido de marco para negociar financiación, transporte, reconstrucción y otras inversiones. Su grado de cumplimiento ha provocado sucesivas reclamaciones del Ejecutivo autonómico.

En septiembre de 2026, Canarias respaldó un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que contemplaba 1.337 millones de euros adicionales mediante el propio sistema y mecanismos complementarios. El acuerdo recogía que los recursos del Régimen Económico y Fiscal quedaran fuera de la financiación ordinaria. La negociación supuso un avance, aunque su aprobación política debe diferenciarse de la tramitación y aplicación efectiva de los nuevos recursos.

En paralelo, permanecían reclamaciones concretas vinculadas al REF. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, cifró el 10 de noviembre en 38 millones de euros la deuda que Canarias reclama al Estado por el Posei adicional desde la campaña de 2022. Anunció otro adelanto autonómico cercano a once millones para que agricultores y ganaderos recibieran las ayudas.

Transporte gratuito y continuidad del convenio de carreteras

El transporte público ha sido uno de los ámbitos con acuerdos concretos. El Consejo de Ministros del 24 de noviembre aprobó una dotación de 120 millones de euros para mantener en 2027 el descuento del cien por cien en abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo terrestre insular.

En carreteras, el Estado se comprometió a iniciar la tramitación necesaria para ampliar el convenio cinco años, con una previsión de 204 millones anuales. A finales de noviembre se trataba de un compromiso pendiente de completar su procedimiento administrativo y formalizar la correspondiente adenda. El Ejecutivo canario reclamó acelerar los trámites para evitar interrupciones en la programación de nuevas obras.

El acceso a la vivienda, otro debate abierto

Fuera de la emergencia específica de La Palma, el acceso a la vivienda ha ocupado también una parte importante de la agenda canaria. La respuesta ha implicado al Estado, al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos, mediante ayudas al alquiler, promoción pública y procedimientos derivados de la legislación de vivienda.

Uno de los expedientes más relevantes es el de Las Palmas de Gran Canaria. En octubre de 2026, el Gobierno autonómico sometió a información pública la solicitud municipal para declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado. El procedimiento ilustra otro de los asuntos que continúa abierto al terminar la legislatura, junto con los realojos de La Palma, la capacidad de acogida migratoria y la ejecución de los compromisos de financiación.