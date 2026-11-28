Nivaria Center ha inaugurado su Navidad con una propuesta que une tradición y solidaridad. El centro comercial de Santa Cruz de Tenerife destinará la recaudación de su belén a Jáslem, entidad que trabaja con personas con síndrome de Down y otras discapacidades.

La apertura se celebró el jueves 26 de noviembre en el recinto de la avenida Tres de Mayo. El programa anunciado por el centro incluía un espectáculo de Alma Show para dar la bienvenida a las fiestas.

El artesano Florencio Pérez firma un nacimiento que recrea un poblado hebreo con casi un centenar de figuras y elementos elaborados en tierra, yeso y madera. La instalación ocupa la plaza central junto al árbol navideño. Las coreografías inspiradas en Frozen y los villancicos de alumnos de las Escuelas Pías acompañaron una inauguración en la que participaron el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala Zaida González. La familia Aswani, propietaria del centro, agradeció la implicación de los comercios y del Ayuntamiento.

La presidenta de Jáslem, María Ángeles Perera, expresó su emoción por una aportación que permitirá dar continuidad a la ayuda que presta la asociación.

El destino de los fondos conecta esta cita navideña con una labor educativa y social. Jáslem tiene entre sus objetivos favorecer la inclusión familiar, escolar, social y laboral, así como orientar a las familias y apoyar el desarrollo de las personas con discapacidad. Su trabajo persigue que estas puedan participar activamente en su entorno y contar con los apoyos necesarios en las distintas etapas de su vida.

La asociación recoge entre sus actividades la formación previa al empleo mediante acuerdos con empresas, los itinerarios educativos individualizados y el fomento de la autonomía personal. También contempla materiales adaptados y coordinación con centros educativos, de manera que los apoyos respondan a las necesidades de cada usuario.