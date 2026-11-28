La Agencia del Medio Natural del Gobierno de Canarias ha notificado al Ayuntamiento de La Orotava la apertura de expediente, la suspensión y el precintado de las obras ejecutadas sin licencia en el camino El Torreón, en la zona de El Ramal. La actuación afecta a una parcela de 22.728 metros cuadrados situada bajo la autopista del norte (TF-5), en el enclave conocido como El Drago y junto al espacio protegido de El Rincón, una de las franjas agrícolas más fértiles del Valle de La Orotava.

La medida autonómica llega tras la denuncia presentada el pasado 13 de agosto por los técnicos municipales de Urbanismo, que actuaron de oficio al constatar que se levantaban diversas construcciones sin permiso de ninguna administración. El terreno está catalogado como suelo rústico de protección territorial en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente. El episodio expone una quiebra evidente de la seguridad jurídica: mientras propietarios y agricultores soportan trámites prolongados para cualquier intervención menor, en esta finca de más de dos hectáreas los trabajos avanzaron durante más de año y medio sin freno efectivo.

Diez edificaciones en Grafcan y posible delito penal

La evolución de la parcela queda documentada en las imágenes aéreas de la empresa pública Grafcan. La comparativa entre 2026, 2025 y ejercicios previos revela una aceleración notable en el último año, hasta consolidar una decena de edificaciones de distintas dimensiones, varias de ellas con forma de cúpulas y techos transparentes o de cristal, trabajos de urbanización y presencia habitual de vehículos. Los denunciantes particulares que alertaron inicialmente de los hechos advierten además de otros cuatro posibles cuerpos en preparación, pendientes de determinar si corresponden a nuevas estructuras fijas, pérgolas o lonas.

Aunque la intención atribuida a los promotores pasa por dedicar buena parte de la finca a la explotación agrícola, las edificaciones levantadas carecen de cobertura legal. Ni el planeamiento vigente ni el nuevo PGO en tramitación, que califica este ámbito como suelo rústico de protección agraria, amparan este tipo de construcciones. Por la superficie afectada y el volumen de obra, el expediente trasciende la infracción administrativa muy grave y apunta a un presunto delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal con penas de hasta cuatro años de prisión, multas, indemnizaciones y demolición.

Veintiún meses sin respuestas y silencio en el gobierno de CC

El precintado coincide con una creciente presión política sobre el gobierno local de Coalición Canaria. Asamblea por La Orotava asegura llevar 21 meses reclamando explicaciones en la comisión de Urbanismo sin obtener respuesta ni del concejal del área, Narciso Pérez, ni del alcalde, Francisco Linares. La polémica se ha agravado en los últimos días al difundirse en redes sociales y círculos municipales que la pareja del edil de Urbanismo trabaja para la empresa aparentemente promotora de las actuaciones.

Tanto Pérez como el ejecutivo local han declinado pronunciarse sobre ese vínculo laboral y se han limitado a defender su proceder administrativo. El consistorio subraya que Ordenación del Territorio denunció los hechos el 13 de agosto con informes propios, antes de que trascendieran a la prensa, y recuerda que la disciplina en suelo rústico compete a la Agencia autonómica. Sin embargo, eludir aclaraciones sobre los tiempos de inspección y sobre un eventual conflicto de intereses deteriora la rendición de cuentas y siembra dudas sobre la igualdad ante la ley en la gestión urbanística del municipio.