El Cabildo de Tenerife afrontará el último año del actual mandato con un presupuesto consolidado de 1.377 millones de euros, un 7,7% superior al de 2026 y un 30,3% más elevado que el de 2023. Las cuentas, aprobadas inicialmente este miércoles con el respaldo de Coalición Canaria y Partido Popular, representan el cuarto presupuesto consecutivo del actual Gobierno insular.

A esta cantidad se añadirían otros 35 millones de euros procedentes de una operación de crédito en tramitación, destinados a actuaciones estratégicas en carreteras, transporte público, instalaciones deportivas y equipamientos insulares. De materializarse esta financiación, los recursos disponibles alcanzarían los 1.412 millones de euros.

Más allá del crecimiento presupuestario, uno de los aspectos relevantes de las cuentas es la distribución de los recursos. La vivienda, la atención sociosanitaria, la movilidad y el desarrollo económico adquieren un especial protagonismo en una isla que debe afrontar las consecuencias de su crecimiento poblacional y las necesidades de modernización de sus infraestructuras.

La vivienda y las familias ganan peso en las cuentas insulares

La política de vivienda registra uno de los mayores incrementos del presupuesto. Su financiación supera los 36 millones de euros, un 137,6% más que en el ejercicio anterior, e incorpora ocho nuevos convenios para la construcción de vivienda pública, además de recursos para la rehabilitación de inmuebles.

El acceso a la vivienda ha dejado de ser un problema que afecta exclusivamente a las familias con menores ingresos. Cada vez más trabajadores y jóvenes encuentran dificultades para acceder al mercado residencial, una realidad que explica el creciente protagonismo de esta materia en la planificación económica insular.

A ello se suma el refuerzo de las políticas sociales y de bienestar comunitario, que concentran 736,4 millones de euros, un 8% más que en 2026.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria contará con cerca de 400 millones de euros, de los que aproximadamente 15 millones se destinarán a la creación de nuevas plazas residenciales para personas con alta dependencia.

La cooperación municipal también experimenta un crecimiento significativo. Los recursos destinados conjuntamente a vivienda y colaboración con los ayuntamientos superan los 50,9 millones de euros, un 71% más que en el ejercicio anterior.

Inversión pública, actividad empresarial y estabilidad presupuestaria

Las cuentas no limitan su crecimiento a las políticas asistenciales. Las actuaciones de carácter económico dispondrán de 354,9 millones de euros, con un incremento del 6% respecto a 2026.

El transporte público contará con 137,9 millones de euros; las infraestructuras, con 90,1 millones, y las actuaciones destinadas al comercio, el turismo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas dispondrán de otros 66,3 millones.

La investigación, el desarrollo y la innovación también ganan protagonismo, con un incremento presupuestario del 13%, orientado a favorecer la diversificación económica y la incorporación de nuevas actividades productivas.

La aprobación del cuarto presupuesto consecutivo proporciona continuidad a la planificación económica del Cabildo y facilita que los municipios, las empresas y los colectivos sociales puedan anticipar los recursos previstos para el próximo ejercicio.

No obstante, durante el debate plenario, el PSOE cuestionó el grado de ejecución de las inversiones en vivienda y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en movilidad y dependencia, mientras que Vox manifestó sus discrepancias con determinadas prioridades presupuestarias.

El verdadero alcance de las cuentas de 2027 dependerá, precisamente, de la capacidad de la Corporación para transformar las partidas presupuestarias en actuaciones concretas.

Con un presupuesto que ha crecido más de un 30% desde el inicio del mandato, Tenerife dispone de un mayor margen económico para afrontar sus principales desafíos. La ejecución de esas inversiones será determinante para que ese crecimiento de los recursos públicos se traduzca en mejoras tangibles en la calidad de vida de los tinerfeños.