El Cabildo de Tenerife ha aprobado una subvención de 518.137 euros para recuperar una infraestructura hidráulica del municipio de El Rosario que permanece fuera de servicio desde hace más de una década.

La actuación permitirá restablecer la comunicación entre el pozo de Barranco Hondo y dos importantes canales de distribución, reforzando la seguridad del abastecimiento en el noreste de Tenerife.

La financiación insular cubrirá el coste íntegro de los trabajos, cuyo plazo estimado de ejecución es de 16 meses.

Una deficiencia que quedó al descubierto durante el incendio de 2023

Los problemas de abastecimiento registrados durante el gran incendio forestal de agosto de 2023 evidenciaron la necesidad de disponer de conexiones alternativas para garantizar el suministro.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha destacado la importancia de contar con un sistema que permita mantener el abastecimiento de La Esperanza y las medianías ante posibles interrupciones de los canales.

La actuación responde también a las necesidades identificadas durante la emergencia hídrica declarada en Tenerife en 2024.

Aunque aquella declaración ya no está vigente, los informes técnicos del Consejo Insular de Aguas siguen justificando la intervención por las deficiencias estructurales de la red.

Más de medio millón de euros para reforzar el suministro

El proyecto contempla la sustitución de maquinaria, la modernización de las instalaciones eléctricas y la comprobación del estado de las conducciones.

Parte de los trabajos deberá desarrollarse en terrenos de complicado acceso, una circunstancia que añade dificultad técnica a la intervención.

La iniciativa cuenta con financiación del Marco Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife (MEDI) y del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

La recuperación de estas instalaciones permitirá disponer de una alternativa de distribución ante posibles incidencias, una medida especialmente relevante para reducir la vulnerabilidad del abastecimiento en las medianías tinerfeñas.