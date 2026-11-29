El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha llamado este domingo a los canarios a acudir masivamente a las urnas durante las elecciones generales del 29 de noviembre. El candidato considera que una elevada participación es fundamental para evitar posibles irregularidades durante la jornada electoral.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones después de ejercer su derecho al voto, acompañado de su familia. Durante su intervención, ha agradecido el trabajo de todas las personas que participan en el dispositivo electoral para garantizar el correcto funcionamiento del proceso y el recuento de los sufragios.

El candidato ha asegurado que Vox hará "todo lo posible" para velar por la transparencia de las elecciones y ha apelado directamente a los ciudadanos del archipiélago. "Los canarios estamos llamados a hacer historia", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la participación masiva, evitando que los ciudadanos se queden en casa, es "lo único que puede impedir cualquier trampa y cualquier táctica que el Gobierno pueda utilizar para evitar que haya un resultado limpio".

Rodríguez cuestiona los sondeos electorales

Preguntado por la posibilidad de que el PSOE consiga una victoria en estos comicios, el candidato de Vox ha evitado realizar pronósticos y ha emplazado a conocer los resultados al término de la jornada.

"Lo veremos esta noche", ha señalado Rodríguez, que ha cuestionado la fiabilidad de las encuestas y ha asegurado que existen sondeos interesados que pueden influir en la movilización o desmovilización del electorado.

El representante de Vox también ha criticado la actuación del Gobierno y ha defendido que su formación pretende impedir lo que considera posibles manipulaciones interesadas en el censo electoral.

Críticas al uso de las instituciones

Durante sus declaraciones, Rodríguez ha vuelto a cuestionar la utilización de instituciones públicas con fines partidistas. Como ejemplo, ha mencionado el vídeo grabado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía, un asunto por el que la Junta Electoral Central abrió un expediente sancionador en octubre.

El candidato ha insistido en que estas elecciones representan, a su juicio, una oportunidad para que los ciudadanos decidan el futuro político de España y recuperen la prosperidad y la unidad del país.