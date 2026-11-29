El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha ejercido este domingo su derecho al sufragio en el Colegio San Fernando de la capital insular. A la salida del colegio electoral, el dirigente político ha atendido a los medios de comunicación para trasladar la trascendencia de la convocatoria y reclamar una participación masiva de los ciudadanos en las urnas.

El representante de la formación conservadora ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de que el electorado acuda a las urnas con determinación cívica para propiciar un cambio de rumbo. En este sentido, ha solicitado encarecidamente que "nadie se quede en casa", convencido de que la concurrencia ciudadana representa la herramienta fundamental para "recuperar la prosperidad de nuestra nación" y enderezar la situación económica que afronta el archipiélago y el conjunto nacional.

"Es un gran día, también porque todos los canarios estamos llamados a hacer historia", ha aseverado Gómez ante la prensa. Durante su intervención, el cabeza de cartel insular ha puesto de relieve las expectativas del partido en esta convocatoria decisiva, reiterando su anhelo de lograr "esa movilización masiva que tenga como resultado recuperar las riendas de España y de nuestro futuro", devolviendo la iniciativa a los ciudadanos frente al agotamiento de las opciones tradicionales.

Del mismo modo, Gómez ha remarcado la conveniencia de preservar la integridad del proceso democrático mediante una afluencia masiva frente a la apatía o la resignación. Ha defendido que el ejercicio activo del voto conforma "la única forma de garantizar esa transparencia para recuperar la prosperidad de nuestra nación y nuestro futuro", al tiempo que ha recordado que el compromiso en las urnas es la vía imprescindible para salvaguardar las libertades y el porvenir de las familias canarias.

La formación que encabeza Santiago Abascal confía en que el resultado en las islas contribuya de manera determinante a consolidar su implantación institucional en las Cortes Generales. Gómez ha dado por cerrada su comparecencia reiterando su confianza en la respuesta de los electores tinerfeños, a quienes ha animado a protagonizar una jornada histórica capaz de devolver a la sociedad civil el protagonismo en el rumbo de la política española.