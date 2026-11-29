El inicio de la jornada de votaciones en las Islas Canarias ha transcurrido con plena normalidad institucional y una apertura prácticamente total de los colegios en todas las islas. A las 9:01 ya se encontraba constituido el 98,87 por ciento de las mesas en el conjunto de la comunidad autónoma, lo que ha permitido que la inmensa mayoría de los ciudadanos pueda ejercer su derecho fundamental con absoluta fluidez desde primera hora.

Según los datos oficiales facilitados al arrancar el proceso, se han habilitado un total de 2.908 mesas electorales de las 2.941 contempladas en el dispositivo logístico previsto para esta cita. Las autoridades han remarcado que no se ha registrado ninguna suspensión en los locales de votación, de modo que el 98,89 por ciento del censo presencial —compuesto por 1,67 millones de electores— cuenta ya con plenas garantías para emitir su sufragio sin contratiempos.

Por demarcaciones territoriales, el ritmo de apertura ha mostrado una notable regularidad técnica en ambos distritos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el porcentaje de implantación ha alcanzado el 99,27 por ciento en los primeros compases de la mañana, logrando activar 1.372 mesas de las 1.382 distribuidas a lo largo de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, lo que refleja un desarrollo prácticamente impecable del dispositivo de la Administración.

Por su parte, en Las Palmas el grado de operatividad se situaba a la misma hora en el 98,52 por ciento del total. En esta provincia oriental, que integra las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, se han activado con éxito 1.536 de las 1.559 urnas previstas. La rápida conformación de los colegios electorales consolida el arranque pacífico de una convocatoria clave para el futuro del archipiélago, donde la participación ciudadana y el respeto al Estado de Derecho vuelven a erigirse como pilares esenciales del ordenamiento constitucional español.

Los colegios permanecerán abiertos hasta las 20:00 —hora local—, momento en el que concluirá el plazo de votación presencial y comenzará el escrutinio de los sufragios. Las distintas juntas electorales provinciales y las fuerzas de seguridad continúan supervisando el normal desenvolvimiento de las votaciones en las ocho islas, velando por la seguridad jurídica y la transparencia de unos comicios determinantes para la región.