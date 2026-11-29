Canarias acude este domingo a las urnas con una agenda de asuntos pendientes cuya resolución dependerá, en buena medida, de las decisiones que adopte el próximo Gobierno de España.

Más allá de la composición del Congreso de los Diputados y de los posibles acuerdos de gobernabilidad, el archipiélago afronta desafíos económicos, sociales y territoriales que requieren una atención específica por parte del Estado.

La lejanía, la fragmentación territorial, la dependencia del transporte exterior y la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea configuran una realidad que no siempre encuentra respuesta en las políticas diseñadas para el conjunto del territorio nacional.

La nueva legislatura estará marcada por cinco grandes cuestiones que tendrán una incidencia directa en la economía y en la calidad de vida de los habitantes de las islas.

Financiación autonómica, protección del REF y acceso a la vivienda

1. Una financiación autonómica adaptada a la realidad de Canarias

La reforma del sistema de financiación autonómica será uno de los grandes asuntos económicos de la próxima legislatura.

El modelo respaldado por el Gobierno de Canarias en septiembre contempla una mejora de 1.337 millones de euros en los recursos de la comunidad autónoma, según las estimaciones del Ejecutivo regional. Su desarrollo legislativo y aplicación efectiva serán fundamentales para determinar el alcance de ese acuerdo.

La financiación autonómica condiciona directamente la capacidad de Canarias para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

La insularidad y la necesidad de prestar servicios públicos en territorios separados por el mar generan unos costes que deben ser considerados en el reparto de los recursos.

2. La defensa del Régimen Económico y Fiscal

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) constituye uno de los principales instrumentos de compensación de las desventajas estructurales del archipiélago.

Su protección, actualización y cumplimiento efectivo tendrán especial relevancia durante los próximos años.

Uno de los avances recogidos en el acuerdo sobre financiación autonómica es el reconocimiento expreso de que los recursos del REF deben quedar al margen del sistema ordinario de financiación.

El reto será garantizar que esa separación se consolide jurídicamente y que las singularidades fiscales de Canarias mantengan su capacidad para favorecer la inversión, el empleo y la competitividad empresarial.

3. Una respuesta coordinada a la crisis de vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales del archipiélago.

El incremento de los precios, las dificultades de emancipación de los jóvenes y la insuficiente oferta residencial requieren medidas que implican tanto al Gobierno autonómico como al Estado y las administraciones locales.

Canarias tiene asignados 222,6 millones de euros de financiación estatal dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, a los que se añade una aportación autonómica de 148,4 millones.

El Ejecutivo canario reclama, además, una revisión de los criterios utilizados para distribuir estos recursos entre las comunidades autónomas.

La ampliación de la oferta residencial, la agilización de los procedimientos administrativos, la seguridad jurídica y la disponibilidad de suelo serán elementos centrales de un debate que deberá traducirse en actuaciones concretas.

La presión migratoria y la defensa de Canarias ante Europa

4. Una respuesta estructural a la inmigración

La ruta atlántica ha situado a Canarias ante importantes desafíos humanitarios, asistenciales y de seguridad fronteriza.

Las llegadas de embarcaciones, la atención a los menores extranjeros no acompañados y la disponibilidad de medios de rescate y acogida evidencian la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las diferentes administraciones.

El próximo Gobierno deberá abordar cuestiones como la cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las redes de tráfico de personas, el refuerzo de los recursos policiales y marítimos y la distribución de las responsabilidades asistenciales entre territorios.

La implicación de la Unión Europea también será determinante. Canarias constituye una frontera exterior comunitaria y su situación requiere mecanismos de financiación y cooperación adaptados a esa condición.

5. El futuro del sector primario y la condición ultraperiférica

La negociación del presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 marcará una etapa decisiva para la agricultura, la ganadería y la pesca de Canarias.

El Gobierno autonómico y las organizaciones del sector primario defienden la continuidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), con financiación propia y diferenciada dentro del próximo marco presupuestario europeo.

Estas ayudas permiten compensar parte de los sobrecostes que soportan las producciones agrarias de las islas y contribuyen a mantener su competitividad frente a los productos procedentes de otros territorios.

La posición que defienda España en Bruselas será especialmente relevante para preservar los instrumentos económicos asociados a la condición ultraperiférica del archipiélago.

La protección del sector primario no tiene únicamente una dimensión económica. También está vinculada al empleo rural, la conservación del territorio y la capacidad de Canarias para reducir su dependencia alimentaria del exterior.

Cuando concluya este domingo la jornada electoral, comenzará una nueva etapa política en la que estos cinco asuntos seguirán formando parte de la agenda del archipiélago.

La financiación de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la gestión migratoria, las singularidades fiscales y la defensa del sector primario tendrán consecuencias que se prolongarán mucho más allá del 29N.

El alcance de los acuerdos que se adopten en Madrid y Bruselas, así como su cumplimiento efectivo, permitirá evaluar durante los próximos años qué respuestas ha recibido Canarias a sus principales desafíos.