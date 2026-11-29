Canarias afronta este domingo una nueva jornada electoral con un incremento significativo del número de ciudadanos llamados a las urnas, aunque sin cambios en su representación en el Congreso de los Diputados.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, un total de 1.854.488 electores podrán ejercer su derecho al voto este 29 de noviembre, frente a los 1.780.061 de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

La diferencia supone un incremento de 74.427 electores, un 4,18% en poco más de tres años. Sin embargo, el archipiélago continuará contando con 15 representantes en la Cámara Baja, ocho por la provincia de Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife.

Esta evolución plantea una cuestión relevante desde el punto de vista de la representación territorial: cómo se relaciona el crecimiento demográfico y electoral de las islas con su peso parlamentario en Madrid.

Más electores para el mismo número de diputados

La provincia de Las Palmas cuenta con 935.577 electores, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanza los 918.911. Apenas 16.666 personas separan ambos censos provinciales, aunque la primera dispone de un diputado más en el Congreso.

En términos estadísticos, a cada diputado de la provincia oriental le corresponden aproximadamente 116.947 electores, frente a los 131.273 de la provincia occidental.

Esto supone una diferencia superior al 12% en el número de electores por representante parlamentario entre ambas provincias.

En el conjunto del archipiélago, mientras que en 2023 correspondían aproximadamente 118.671 electores por diputado, en las elecciones de este domingo esa proporción asciende a 123.633.

No obstante, el reparto de escaños no se establece directamente en función del censo electoral. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General asigna inicialmente dos diputados a cada provincia y distribuye el resto en función de la población de derecho mediante un cálculo de ámbito nacional.

Por tanto, el aumento del número de electores no implica necesariamente una ampliación de la representación parlamentaria.

El creciente peso de los canarios residentes en el extranjero

Otra de las tendencias que caracteriza esta convocatoria electoral es el crecimiento del censo exterior.

De acuerdo con el Instituto Canario de Estadística (Istac), el número de electores canarios residentes en el extranjero ha aumentado un 17,6% respecto a las elecciones generales de 2023.

Cuba y Venezuela concentran una parte especialmente significativa de este colectivo. Según las estadísticas publicadas por el organismo autonómico, ambos países reúnen alrededor de 125.000 electores inscritos, reflejo de los históricos vínculos migratorios de Canarias con América Latina.

El crecimiento del censo exterior introduce otra dimensión en el análisis electoral del archipiélago. La participación de los ciudadanos residentes fuera de España y la distribución de sus votos pueden adquirir relevancia en aquellas circunscripciones donde las diferencias entre candidaturas sean especialmente ajustadas.

Canarias inicia así una jornada electoral con un censo más amplio y una realidad demográfica en transformación, pero con el mismo número de representantes en el Congreso que hace tres años.

La evolución de la población respecto al conjunto de España será determinante para conocer si, en futuras convocatorias, ese crecimiento termina traduciéndose también en una modificación del reparto de escaños.