Coalición Canaria y Primero Canarias alcanzan provisionalmente dos diputados en el Congreso con alrededor del 91,70% del voto escrutado en las elecciones generales de este domingo, lo que permitiría la entrada de Teodoro Sosa por la provincia de Las Palmas.
El resultado supondría duplicar la representación nacionalista respecto a las elecciones generales de 2023, cuando Coalición Canaria obtuvo únicamente el escaño de Cristina Valido por Santa Cruz de Tenerife y se quedó fuera del reparto en la provincia oriental.
Con el reparto provisional de esta noche, Valido conservaría la representación por Santa Cruz de Tenerife y Sosa conseguiría el segundo diputado de la alianza por Las Palmas.
Sosa recupera la representación por Las Palmas
Teodoro Sosa concurría como cabeza de lista de Primero Canarias-Coalición Canaria por Las Palmas, mientras que Cristina Valido encabezaba la candidatura de CC-Primero Canarias por Santa Cruz de Tenerife.
La entrada de Sosa supondría recuperar para el nacionalismo canario un escaño por la provincia de Las Palmas después de quedarse sin representación allí en las generales de julio de 2023.
En aquellos comicios, Coalición Canaria obtuvo 33.558 votos en Las Palmas, pero no fueron suficientes para conseguir uno de los ocho diputados que reparte la circunscripción.
La candidatura conjunta entre CC, Primero Canarias y otras formaciones municipalistas se presentó precisamente con el objetivo de aumentar el peso del nacionalismo canario en las Cortes.
El resultado, no obstante, todavía es provisional y puede variar mientras continúe avanzando el escrutinio. Las Palmas reparte ocho de los 15 diputados canarios y Santa Cruz de Tenerife los siete restantes.