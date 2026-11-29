Coalición Canaria ha valorado este domingo el aumento de la participación en las elecciones generales y ha pedido prudencia ante las primeras estimaciones difundidas tras el cierre de los colegios electorales.

El secretario de Organización de CC, David Toledo, ha asegurado desde la sede del partido en Tenerife que el incremento de la participación es "bueno para la democracia" y ha defendido esperar al avance del escrutinio antes de analizar el resultado de las distintas formaciones.

Toledo ha señalado que la participación habría aumentado hasta 15 puntos y ha evitado pronunciarse sobre qué partidos podrían verse beneficiados por una mayor movilización del electorado.

"Vamos a esperar a que los resultados salgan para saber cuál es el escenario", ha afirmado.

Cautela ante las encuestas

El dirigente nacionalista también ha restado importancia a los sondeos difundidos durante la noche electoral y ha sostenido que "no suelen acertar" en Canarias.

Toledo ha atribuido esta dificultad a la condición insular del archipiélago, la fragmentación territorial y las características del sistema electoral.

CC evita así realizar una valoración sobre las primeras proyecciones, que sitúan a la formación manteniendo representación en el Congreso, y ha emplazado al resultado del recuento oficial.

"Calma, vamos a esperar y cuando termine el resultado habrá tiempo de valorarlo", ha señalado Toledo, que ha rechazado entrar en lo que ha denominado "política ficción" antes de conocer el reparto definitivo de escaños.

La formación nacionalista sigue la evolución del escrutinio desde su sede electoral en Tenerife.