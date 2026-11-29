Sin anuncio oficial de inauguración ni acta pública de entrega de obra. Así ha comenzado a operar como recurso de emergencia el nuevo Centro de Primeras Llegadas (CPLL) de El Echedo, el macrocomplejo situado en la zona de Montaña del Tesoro —a diez minutos por encima del aeropuerto de El Hierro, en el término municipal de Valverde— promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con cerca de 11 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

El recinto —diseñado para albergar entre 250 y 300 plazas sobre una parcela de suelo rústico donde ya existió un antiguo centro cerrado en 2009, y cuya existencia sin comunicación oficial ya adelantó Libertad Digital Canarias esta misma semana— ha comenzado a recibir ocupantes tras declararse en la isla la emergencia de nivel 2 por la llegada récord de más de 2.100 inmigrantes en apenas 24 horas. Sin embargo, la documentación oficial de contratación pública revela que el proyecto arrastra importantes flecos administrativos y técnicos pendientes de cierre.

Obras encargadas a Tragsa y suministros eléctricos aún en trámite

En lugar de una licitación ordinaria única, el Ministerio de Inclusión encomendó directamente la ejecución del complejo al grupo público Tragsa, que ha ido fraccionando los trabajos en distintos contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público —desde la instalación de módulos prefabricados adjudicada por más de 1,2 millones de euros hasta partidas de fontanería, telecomunicaciones, equipamiento industrial y luminarias—.

El principal cuello de botella técnico del complejo sigue siendo su acometida eléctrica definitiva. Según consta en los expedientes publicados tanto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) como en el portal oficial del Plan de Recuperación, la filial pública Tragsatec redactó el proyecto modificado para soterrar una línea de media tensión e instalar un centro de transformación de 250 kVA, cuyos trabajos de instalación eléctrica y suministro de luminarias figuraban todavía en tramitación este mismo mes de noviembre.

De los retrasos en suelo rústico al uso por emergencia

El historial administrativo de El Echedo evidencia el contraste entre los plazos de la burocracia y la presión real sobre el terreno. Aunque el Ministerio anunció en septiembre de 2023 la creación de este centro de 250 plazas con cargo a los fondos europeos del PRTR, la tramitación ambiental y urbanística en suelo rústico demoró el avance de las obras hasta este otoño.

Mientras los vecinos y las instituciones herreñas siguen sin recibir comunicación oficial sobre la recepción definitiva de las obras ni sobre el cumplimiento íntegro de las licencias municipales de primera ocupación y actividad, el desbordamiento del CATE de San Andrés —donde ya tuvo que instalarse un hospital de campaña de urgencia para aliviar la saturación— ha precipitado la utilización de El Echedo en plena crisis migratoria.