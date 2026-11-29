El PSOE sería la fuerza más votada en Canarias en las elecciones generales de este domingo, según la encuesta elaborada por Sigma Dos para RTVE y la Forta, que proyecta seis diputados para los socialistas en el archipiélago.

La estimación otorgaría al PP cinco escaños, uno menos que en las elecciones generales de 2023, mientras que Vox subiría de uno a dos representantes.

Coalición Canaria mantendría su actual diputado y Unidad del Pueblo Canario (UPC), alianza integrada por Sumar, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos e Izquierda Unida, obtendría también un escaño.

El reparto previsto para Canarias quedaría así: seis diputados para el PSOE, cinco para el PP, dos para Vox, uno para CC y uno para UPC.

Vox ganaría un escaño en Santa Cruz de Tenerife

La principal variación respecto a las elecciones generales de 2023 estaría en el bloque de la derecha.

PP y PSOE obtuvieron entonces seis diputados cada uno en Canarias, mientras Vox logró uno. Según la estimación difundida este domingo, el PP perdería uno de sus representantes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que pasaría a Vox.

Los socialistas conservarían sus seis diputados y se convertirían así en la fuerza con mayor representación canaria en el Congreso si se confirma la proyección.

CC mantendría su representante y la candidatura de izquierdas conservaría el escaño que en 2023 obtuvo bajo la marca Sumar.

La encuesta de Sigma Dos también sitúa al PSOE como primera fuerza en voto en Canarias, aunque se trata todavía de una estimación demoscópica y no del escrutinio oficial.

El PP lideraría el resultado nacional

En el conjunto de España, el sondeo sitúa al PP como primera fuerza, con una horquilla de entre 129 y 134 escaños, mientras que el PSOE obtendría entre 119 y 124.

Vox lograría entre 44 y 48 diputados y Frente Amplio, entre 10 y 11. El resto de escaños se repartiría entre distintas formaciones territoriales, entre ellas ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG, CC y UPC.

La encuesta fue difundida tras el cierre de los colegios electorales en la península, cuando Canarias todavía mantenía abierta la votación durante una hora más, por lo que sus datos deben entenderse únicamente como una estimación previa al recuento oficial.