Fuerteventura se convierte en una de las protagonistas de la jornada electoral de este 29 de noviembre al registrar el mayor incremento de participación de Canarias respecto a las anteriores elecciones generales.

Según el segundo avance del Ministerio del Interior, a las 17:00 horas habían ejercido su derecho al voto 38.736 electores en la isla majorera, lo que representa el 51,49% del censo electoral, frente al 37,11% registrado a la misma hora en julio de 2023.

En términos absolutos, son 12.599 votantes más, lo que supone un crecimiento del 48,2% en el número de personas que habían depositado su voto respecto a la anterior convocatoria.

Tuineje protagoniza el mayor incremento de la isla

El aumento de la participación se ha extendido a los seis municipios majoreros, todos ellos con incrementos superiores a los diez puntos porcentuales.

Especialmente significativo es el caso de Tuineje, donde la participación ha aumentado 15,98 puntos respecto a 2023. En Antigua, el incremento alcanza los 14,69 puntos, mientras que en Puerto del Rosario y La Oliva también se registran subidas superiores a los 14 puntos.

Betancuria presenta el porcentaje de participación más elevado de Fuerteventura, con un 60,7% del electorado, mientras que Pájara, pese a registrar el porcentaje más bajo de la isla, con un 45,90%, mejora en 12,72 puntos su registro de las anteriores elecciones generales.

Fuerteventura encabeza el crecimiento en Canarias

La isla majorera se sitúa por delante de La Gomera y Lanzarote en cuanto al incremento de la participación electoral respecto a 2023.

Aunque Gran Canaria y Tenerife presentan porcentajes de participación superiores en términos absolutos, ninguna de las dos alcanza el crecimiento registrado por Fuerteventura en el segundo avance electoral.

La movilización ciudadana supone uno de los elementos destacados de una jornada en la que todas las islas han mejorado sus registros de participación respecto a la anterior convocatoria.

El escrutinio permitirá conocer el alcance definitivo de este incremento y cómo se traduce en la distribución del voto y en la representación política de Canarias en las Cortes Generales.