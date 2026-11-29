Gustavo González de Vega ha ejercido este domingo su derecho al voto y ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana durante la jornada electoral del 29-N, expresando su confianza e ilusión ante los resultados que se conocerán esta noche.

"Mantenemos la ilusión intacta y hoy es un día de animar a votar, a que nadie se quede en casa", ha manifestado tras depositar su voto.

González de Vega ha destacado el ambiente que se respira durante las primeras horas de la jornada electoral y ha animado a los ciudadanos a participar en las decisiones que determinarán el futuro político de España.

Optimismo ante la afluencia de votantes

Durante su intervención, González de Vega se ha mostrado satisfecho con lo que considera una elevada participación ciudadana, atendiendo al volumen de papeletas que ha podido observar en las urnas.

"Ya simplemente viendo el volumen de votos en las urnas a esta hora, ya se ve que la participación es amplísima", ha asegurado.

Esta apreciación se produce a la espera de conocer los datos oficiales de participación, que permitirán establecer una comparativa con anteriores convocatorias electorales.

Un llamamiento a ser partícipes del cambio

González de Vega también ha hecho referencia a sus expectativas de cambio político, apelando a la implicación de los ciudadanos en el proceso electoral.

"Votemos, seamos partícipes de lo que va a ocurrir, partícipes del cambio", ha declarado.

Asimismo, ha reivindicado el significado democrático de la jornada, destacando la capacidad de los ciudadanos para decidir el rumbo político del país a través de las urnas.

"Es el momento de demostrar que la democracia es una fiesta que se celebra hoy", ha concluido.