Canarias registra un importante incremento de la participación ciudadana en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. Según los datos del segundo avance electoral, el 57,56% de los electores del archipiélago ha acudido a las urnas, frente al 45,39% registrado en el mismo avance de los comicios de julio de 2023.

La diferencia supone un aumento de 12,17 puntos porcentuales respecto a la anterior convocatoria electoral, confirmando la tendencia ascendente que ya se había observado durante las primeras horas de la jornada.

Los nuevos datos de participación llegan coincidiendo con la segunda comparecencia informativa del Ministerio del Interior, programada para las 17:30 horas de Canarias.

La participación amplía su ventaja respecto a 2023

En el primer avance electoral, correspondiente a las 13:00 horas en Canarias, la participación se situaba en el 35,37%, frente al 28,90% registrado hace tres años.

En aquel momento, la diferencia respecto a las anteriores elecciones generales era de 6,47 puntos porcentuales. Durante la tarde, esa distancia se ha ampliado hasta alcanzar los 12,17 puntos.

El incremento de la participación constituye uno de los elementos destacados de una jornada electoral en la que más de 1,85 millones de ciudadanos forman parte del censo electoral canario.

Canarias, pendiente del cierre de las urnas

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas en el archipiélago, momento en el que comenzará el escrutinio de los votos.

Canarias elegirá a 15 diputados al Congreso, ocho por la provincia de Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife, además de 11 representantes en el Senado.

El aumento de la participación no permite determinar todavía a qué formaciones políticas beneficiará la mayor afluencia de ciudadanos a las urnas.

Los datos definitivos permitirán conocer el alcance de la movilización electoral y el respaldo obtenido por cada una de las candidaturas que concurren a estas elecciones generales.