El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha destacado este domingo la trascendencia de las elecciones generales del 29N, una jornada en la que ha situado a los ciudadanos como los verdaderos protagonistas de la decisión sobre el futuro político de España.

"Será un día en el que viviremos un antes y un después, una continuidad o un cambio, y serán los ciudadanos de esta comunidad y de todo este país los que decidan", ha manifestado Domínguez durante sus declaraciones en la mañana electoral.

El dirigente popular ha subrayado la importancia de ejercer el derecho al voto y ha expresado su deseo de que la jornada transcurra con normalidad y sin incidentes.

Una jornada para celebrar la democracia

Domínguez ha querido agradecer expresamente la implicación de los ciudadanos en el proceso electoral, reivindicando el significado democrático de esta convocatoria.

"Yo creo que este es un día para celebrar en este momento, un día para agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos su implicación en este derecho", ha señalado.

El vicepresidente autonómico ha centrado su intervención en el respeto a la voluntad popular y en la capacidad de los electores para determinar el rumbo político del país.

Continuidad o cambio, una decisión de los ciudadanos

Sin entrar a valorar posibles resultados electorales, Manuel Domínguez ha situado la continuidad o el cambio político como dos escenarios cuya resolución corresponde exclusivamente a los ciudadanos.

El presidente de los populares canarios también ha expresado su deseo de que la jornada se desarrolle sin acontecimientos que alteren el normal funcionamiento del proceso electoral.

Domínguez ha concluido su intervención reivindicando el valor de las libertades democráticas con un mensaje: "Viva la democracia en un país como España".