María Fernández, candidata de Coalición Canaria, ha aprovechado la jornada electoral de este domingo para agradecer el respaldo recibido durante la campaña y reconocer el trabajo de las personas que han contribuido a trasladar las propuestas de su formación a los ciudadanos.

En sus declaraciones realizadas en Las Palmas de Gran Canaria, Fernández ha puesto el acento en la cercanía con los electores y en la implicación de quienes han participado en los distintos actos de campaña.

"Ahora es el momento de agradecer a todos los que tuvieron un momento para escucharnos, para atendernos, para empujarnos", ha manifestado.

El reconocimiento al trabajo de la militancia

La candidata nacionalista ha querido destacar especialmente la labor de las personas que han trabajado durante las últimas semanas para dar visibilidad a su proyecto político.

"Detrás de cada cartel puesto, detrás de cada entrevista, había muchísima gente que ha hecho que esta candidatura haya llegado a todos los rincones de Canarias", ha señalado.

Fernández ha reivindicado el contacto directo con los ciudadanos como uno de los elementos que, a su juicio, han caracterizado la campaña electoral de su formación.

"Nosotros no entramos por las televisiones, entramos por las puertas de las casas", ha afirmado.

Pendiente del respaldo de los ciudadanos en las urnas

María Fernández también ha expresado su confianza en los resultados que pueda obtener Coalición Canaria durante esta convocatoria electoral.

"Somos la candidatura de la ilusión", ha declarado, antes de asegurar que "la fuerza canaria se va a hacer ver" en las urnas.

La candidata nacionalista afronta así la jornada del 29N con la expectativa de que el trabajo desarrollado durante la campaña se traduzca en respaldo electoral y contribuya a ampliar la representación de su formación en Madrid.

Una expectativa que quedará pendiente de los resultados del escrutinio una vez concluya la jornada electoral.