Detrás de las cifras de desembarcos en los puertos canarios se esconde una realidad que raramente ocupa los balances oficiales: el coste humano de la inmigración irregular en el Atlántico y la factura económica que recae directamente sobre los pequeños municipios del archipiélago. Este mismo domingo reciben sepultura en El Hierro los catorce migrantes fallecidos rescatados el pasado viernes tras una agonía de días a la deriva al sur de la isla.

Según el dispositivo trasladado por el Ayuntamiento de Valverde, los catorce cuerpos han tenido que distribuirse ante la falta de espacio en tres camposantos insulares: cinco son inhumados a las 11:00 horas en el cementerio de La Frontera, cuatro a las 14:00 horas en el de El Mocanal (Valverde) y otros cinco a las 17:00 horas en el de El Pinar, donde quedan enterrados bajo lápidas anónimas identificadas únicamente por la fecha de llegada y un número correlativo de expediente judicial.

La trampa mortal del «Barça o Barsakh» y la opacidad de Interior

En los países de salida de África occidental circula desde hace años el lema wolof «Barça o Barsakh» —«Barcelona o el más allá»—, utilizado por las redes de tráfico de personas para presentar la travesía como una apuesta inevitable hacia Europa. Sin embargo, los hechos desmontan ese engaño: quienes pagan en torno a mil euros a las mafias no huyen de una muerte segura en su país, sino que compran un billete hacia la ruta migratoria más letal del mundo, una travesía de más de diez días en embarcaciones precarias donde el Atlántico se cobra cientos de vidas.

A esta tragedia contribuye la opacidad estadística del Ministerio del Interior. En sus balances quincenales sobre inmigración irregular, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contabiliza únicamente a quienes llegan con vida a puerto —más de 28.100 personas en Canarias en lo que va de 2026—, pero no publica ningún recuento oficial acumulado de fallecidos ni desaparecidos. Ocultar la dimensión real de las muertes en el mar evita reflejar el fracaso del control fronterizo en origen y contribuye a alimentar el relato del efecto llamada.

Las cifras de la masacre en 2026: 25 cuerpos solo en noviembre

A falta de una estadística oficial del Gobierno, los partes operativos de Salvamento Marítimo y los registros insulares confirman el goteo incesante de víctimas mortales en aguas canarias durante los últimos meses:

En noviembre de 2026: se han recuperado al menos 25 cadáveres a bordo de embarcaciones rescatadas en Canarias —incluidos los 14 desembarcados este viernes en La Restinga y un nuevo fallecido localizado a las 08:00 horas de este domingo entre los 218 ocupantes de dos cayucos interceptados a trece millas de El Hierro—.

En octubre de 2026: se contabilizaron al menos 8 fallecidos recuperados en rescates frente a las costas del archipiélago.

Balance acumulado de 2026 y estimación de ONG: sumando los naufragios registrados desde enero, los cuerpos rescatados en puerto superan ya varias decenas en lo que va de año, mientras que la organización Caminando Fronteras contabilizó 635 víctimas mortales (entre fallecidos y desaparecidos) en la Ruta Canaria solo entre enero y mayo de 2026 —dentro de un total de 1.317 muertes en todas las rutas hacia España en los primeros cinco meses del año—, elevando hasta treinta las posibles víctimas del cayuco hallado el viernes tras recabar testimonios de familiares sobre los cerca de 120 ocupantes que partieron de origen.

Sin repatriación estatal: los ayuntamientos pagan los nichos

Además de asumir la saturación sanitaria y forense, los ciudadanos canarios acaban costeando de su bolsillo el destino final de las víctimas. El Estado español no repatria de oficio los cadáveres de los inmigrantes fallecidos en travesía; sus países de origen tampoco se hacen cargo salvo que una familia identifique el cuerpo, acredite su parentesco ante el juzgado y el consulado correspondiente y financie íntegramente por vía privada los gastos de embalsamamiento y traslado aéreo —que oscilan entre 2.500 y 3.000 euros—, algo que solo ocurre en una minoría de casos.

En la inmensa mayoría de los entierros, una vez practicada la autopsia y tomadas muestras de ADN en los institutos de medicina legal, el juzgado ordena su inhumación en los cementerios municipales de la isla donde fueron desembarcados. De este modo, los gastos de nicho, sepultura y servicios funerarios recaen directamente sobre los presupuestos de los ayuntamientos canarios, obligando a municipios pequeños como Valverde, La Frontera o El Pinar a sufragar de forma recurrente una factura derivada de la falta de control fronterizo del Estado.