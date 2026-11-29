Muchos electores que acuden este domingo 29N a los colegios electorales de Canarias se encuentran con una singularidad al abrir la papeleta de color sepia correspondiente al Senado: a diferencia de lo que ocurre en la urna blanca del Congreso de los Diputados, en ninguna de las siete circunscripciones insulares del archipiélago figura una candidatura propia con las siglas de Vox.

Esta configuración responde al acuerdo electoral formalizado antes del cierre de listas entre el Partido Popular y Vox para concurrir de forma agrupada al Senado en las circunscripciones insulares de Canarias —además de otras provincias como Cádiz, Valencia, Castellón o Baleares— con el objetivo de evitar la dispersión del voto en un sistema mayoritario.

Cómo se eligen los once senadores directos de Canarias

A diferencia del Congreso, donde el reparto es proporcional por provincia, el Senado utiliza un sistema mayoritario corregido por circunscripción insular en el que resultan elegidos directamente los candidatos individuales que obtienen mayor número de votos en las urnas:

Gran Canaria y Tenerife: cada una de estas dos islas elige 3 senadores, pero cada elector puede marcar como máximo 2 nombres en su papeleta sepia.

Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro: cada isla no capitalina elige 1 senador directo, pudiendo marcarse un único candidato.

En virtud del pacto registrado ante la administración electoral, los candidatos propuestos por Vox en las islas quedaron integrados previamente dentro de las candidaturas presentadas bajo las siglas del Partido Popular —como ocurre en Gran Canaria con la inclusión de Alba Moreno Santa junto a los representantes populares—, por lo que su eventual elección depende directamente de los votos individuales obtenidos en la papeleta sepia durante la jornada de hoy.

Llamamientos a la participación en la mañana electoral

La explicación sobre el funcionamiento de la urna sepia centra buena parte de las consultas a pie de mesa durante una mañana marcada por los llamamientos a la participación de los distintos representantes políticos en el archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria, el cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia, Alberto Rodríguez, acudió a votar acompañado de su familia agradeciendo la labor de quienes integran el dispositivo electoral y reclamando una "movilización masiva" para garantizar que "se cuente hasta el último voto de manera correcta".

A lo largo de la mañana también han ejercido su derecho al sufragio los principales candidatos de las formaciones concurrentes en ambas provincias canarias —entre ellos los cabezas de lista del PP y del PSOE, que han apelado igualmente a una alta asistencia a las urnas en una jornada que se desarrolla con normalidad antes del cierre de los colegios a las 20:00 horas (hora canaria).