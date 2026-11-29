El escrutinio de las elecciones generales del 29 de noviembre dibuja a esta hora un empate entre PSOE y PP en Canarias, con cinco diputados para cada formación, mientras Vox subiría hasta tres representantes y la alianza Coalición Canaria-Primero Canarias alcanzaría dos.

Los datos siguen siendo provisionales, pero con el recuento ya por encima del 80% en las dos provincias, el reparto sitúa al PSOE con tres diputados por Las Palmas y dos por Santa Cruz de Tenerife, mientras el PP obtiene dos por Las Palmas y tres por la provincia occidental.

Vox conseguiría dos escaños por Las Palmas y uno por Santa Cruz de Tenerife, frente al único representante que obtuvo en Canarias en las elecciones generales de 2023.

CC-1ºCAN lograría además un diputado en cada circunscripción. Cristina Valido mantendría su escaño por Santa Cruz de Tenerife y Teodoro Sosa entraría en el Congreso por Las Palmas, recuperando para el nacionalismo canario la representación perdida en esta provincia en los anteriores comicios.

Las Palmas: PSOE 3, PP 2, Vox 2 y CC-1ºCAN 1

En la provincia de Las Palmas, con el 87,56% escrutado, el PSOE mantiene tres de los ocho diputados en juego.

El PP se sitúa con dos representantes, uno menos que en 2023, mientras Vox alcanza otros dos y duplica su representación provincial.

El octavo escaño corresponde provisionalmente a Municipalistas Primero Canarias-Coalición Canaria, lo que permitiría la entrada de Teodoro Sosa en la Cámara Baja.

La participación se sitúa en el 73,65%, claramente por encima de la registrada en las anteriores elecciones generales.

El reparto provisional en Las Palmas queda de la siguiente manera: PSOE, 3; PP, 2; Vox, 2; y 1ºCAN-CC, 1.

Santa Cruz de Tenerife: PP 3, PSOE 2, Vox 1 y CC 1

En Santa Cruz de Tenerife, el recuento alcanza el 83,27% y el PP aparece como primera fuerza en representación, con tres de los siete diputados que reparte la circunscripción.

El PSOE se queda por ahora con dos escaños, mientras Vox obtiene uno y Coalición Canaria-Primero Canarias conserva el diputado encabezado por Cristina Valido.

La participación alcanza el 74,17%.

Así, el reparto provisional en la provincia occidental es de PP, 3; PSOE, 2; Vox, 1; y CC-1ºCAN, 1.

Vox y CC crecen y la izquierda pierde un representante

Si este reparto se mantiene hasta el final del escrutinio, Canarias enviaría al Congreso cinco diputados del PSOE, cinco del PP, tres de Vox y dos de CC-1ºCAN.

Frente a 2023, cuando PSOE y PP obtuvieron seis diputados cada uno, ambos perderían un representante.

Vox pasaría de uno a tres diputados, mientras Coalición Canaria aumentaría de uno a dos gracias a la entrada de Sosa por Las Palmas.

La candidatura de Unidad del Pueblo Canario, que reúne a Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, quedaría fuera del Congreso pese a que el sondeo difundido al cierre de los colegios le otorgaba inicialmente un representante por Las Palmas.

El resultado continúa siendo provisional y puede experimentar cambios hasta que finalice el escrutinio, especialmente en aquellos escaños donde la diferencia entre candidaturas sea más reducida.