Canarias vive una noche electoral marcada por la elevada participación ciudadana. Los primeros datos del escrutinio de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, sitúan la participación en el 73,59%, con el 27,52% del recuento completado.

Según este balance provisional, actualizado a las 21:28 horas de Canarias, se han contabilizado 339.238 votos, mientras que la abstención se sitúa en torno al 26,4%.

La cifra refleja la importante movilización electoral que se ha venido observando en el archipiélago desde las primeras horas de la jornada.

Canarias registra una fuerte movilización electoral

Los primeros datos de participación, publicados a las 13:00 horas, ya situaban al archipiélago en el 35,37%, frente al 28,90% registrado en las elecciones generales de julio de 2023.

A las 17:00 horas, la participación alcanzaba el 57,56%, lo que suponía un incremento de 12,17 puntos porcentuales respecto a la anterior convocatoria electoral.

A esa hora, más de 946.000 electores canarios habían ejercido su derecho al voto, alrededor de 212.000 más que en 2023 a la misma hora.

Una participación que podría situarse entre las más altas de las últimas décadas

De mantenerse los porcentajes registrados durante los primeros compases del escrutinio, el archipiélago podría situarse ante una de las jornadas electorales de mayor participación de las últimas décadas.

No obstante, será necesario esperar a que avance el recuento y comparar los resultados sobre una misma base censal para determinar el alcance histórico de estas elecciones.

Canarias elige este domingo a 15 diputados al Congreso, ocho por la provincia de Las Palmas y siete por Santa Cruz de Tenerife, además de 11 representantes en el Senado.

La participación se convierte así en una de las grandes protagonistas de una noche electoral en la que los canarios han acudido a las urnas en mayor medida que durante la anterior convocatoria, según los avances oficiales de la jornada.

Noticia en actualización.