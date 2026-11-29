El dirigente socialista José Antonio Valbuena ha ejercido este domingo su derecho al voto y ha realizado un llamamiento a la movilización del electorado durante la jornada de las elecciones generales del 29N.

Valbuena ha trasladado su confianza en la continuidad del actual proyecto político del PSOE y ha asegurado percibir un ambiente de ilusión entre los ciudadanos que han acudido a votar durante las primeras horas de la mañana.

"Llegó el día", ha comenzado su intervención, en la que ha reivindicado el ambiente vivido durante la campaña electoral y ha expresado su deseo de que los resultados permitan dar continuidad a las políticas de los últimos años.

Valbuena apela a la continuidad política

El dirigente socialista ha reconocido durante sus declaraciones que continuaba expresándose en términos propios de la campaña electoral.

"Sigo hablando en clave de campaña", ha manifestado Valbuena antes de trasladar sus expectativas de cara a los resultados de esta noche.

A diferencia de un llamamiento genérico a la participación ciudadana, el representante socialista ha dirigido expresamente parte de su mensaje a quienes desean la continuidad del actual Gobierno.

"Es importante que vayamos a votar, que todo aquel que quiera y que realmente quiera que sigamos igual, que vaya a votar", ha declarado.

Un llamamiento a movilizar a familiares y amigos

Valbuena también ha asegurado haber observado una importante afluencia de ciudadanos en los colegios electorales, destacando lo que considera un ambiente de ilusión y complicidad que, según su percepción, no había experimentado en anteriores convocatorias.

El socialista ha pedido, además, que los ciudadanos contacten con familiares y amigos y acompañen a aquellas personas que puedan tener dificultades para desplazarse hasta sus colegios electorales.

"Hay que ir a votar, hay que avisar, acompañar a aquel amigo, a aquel familiar, a aquel primo que sepamos que tiene problemas para ir a votar", ha señalado.

Las declaraciones de Valbuena se producen en plena jornada electoral, cuando la campaña ha concluido y los ciudadanos están llamados a decidir la composición de las próximas Cortes Generales.