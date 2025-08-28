El presidente de la Diputación de Zamora: "Sánchez vive alejado de las personas a las que tiene que servir"

Los Reyes han visitado las zonas afectadas por los incendios forestales que han calcinado decenas de miles de hectáreas en Castilla y León, Extremadura y Galicia. En la comarca de Lago de Sanabria una de las ausencias más notables de la comitiva fue la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el programa Es la Mañana de esRadio el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha comentado cómo fue esa visita.

Ha dicho que "tener a sus majestades ayer en Sanabria, en una de las zonas posiblemente más afectadas por los incendios este verano, ha sido un respaldo muy importante para la provincia y para los propios ciudadanos afectados". Sobre los Reyes ha apuntado que muestran "en primer lugar esa cercanía que tienen de cara a las personas. Al final he compartido con sus majestades unos momentos importantes, una reunión que tuvimos en la que estaban sus majestades, el presidente de la Junta de Castilla y León y alcaldes de los municipios afectados por los incendios en la zona de Sanabria".

Sobre la ausencia de Pedro Sánchez de la visita a las zonas calcinadas ha dicho al contrario que Felipe VI y Letizia Ortiz ha dicho que "la verdad es que los Reyes donde van son bien recibidos. Son personas cercanas, que están integradas, por así decirlo, en la sociedad y el presidente del Gobierno desde hace mucho tiempo vive en otro mundo, vive alejado de las personas a las que, en teoría tenía que servir".

El también alcalde de Trabazos piensa que lo que hace hay que hacer para que no vuelva a suceder es "marcar una hoja de ruta de futuro". "Vamos a esperar a que terminen los incendios y cada uno, dentro de su ámbito competencial, tendrá que decir y poner cosas encima de la mesa para mejorar este tipo de situaciones".

Un "respiro" en lo climatológico

En Castilla y León los incendios forestales siguen sin dar tregua y son ya varias semanas en las que se siguen ardiendo varias provincias, especialmente León y Zamora. El presidente de la Diputación de Zamora ha dicho que "ayer teníamos una preocupación importante" por el incendio que se ha reavivado en "una de las localidades dentro del Ayuntamiento de San Justo". "La verdad es que la evolución del incendio ha sido buena. Esta mañana hay 9° de temperatura y hay rocío. Son otras circunstancias a las que hemos tenido estos días con temperaturas en algunos escenarios de 40°, vientos huracanados, cambiantes y, además, si a eso le unimos la orografía en la que se está produciendo el incendio, que es la zona de alta Sanabria, zonas muy abruptas, vemos las dificultades que han tenido los equipos de extinción a lo largo de todos estos días. Parece que ahora mismo hay un respiro en lo climatológico y también en la temperatura", ha explicado.

Ha contado que él ha sido "bombero voluntario del parque de mi comarca en tierras de Aliste, ahora soy el máximo responsable de los bomberos en la Diputación como presidente de la Diputación y presidente del consorcio y, la verdad, es que estar con ellos, ver todo lo que hacen es algo encomiable". Javier Fáundez ha indicado que "la verdad es que todos los equipos están ahora mismo al borde del agotamiento, si es que no están agotados ya porque estamos hablando que desde que tuvimos el primer incendio han pasado hoy dieciocho días".

"En la zona de alta Sanabria, en el incendio de Porto, hemos tenido el incendio de Moldezuelas de la Carballeda, hemos tenido un incendio de Maide en la comarca de Aliste…. Han sido una serie de incendios uno detrás de otro que, básicamente, han llevado al agotamiento de los equipos y también de los materiales. Ahora mismo, cuando termine todo esto, también hay que afrontar reparaciones en equipos porque cuando trabajas en zonas muy abruptas y en condiciones muy extremas, lógicamente, hay que poner al día todo", ha explicado el presidente de la Diputación de Zamora.

Comprar las tesis del "ecologismo casi radical"

Sobre las causas de los incendios el presidente de la Diputación de Zamora ha dicho que en el encuentro con los Reyes compartió "una serie de planteamientos". Ha dicho que "desde hace muchos años hemos comprado unas tesis de un ecologismo casi radical; pensando que todos los parajes naturales, que, por cierto, los que los cuidan, son las personas que viven en ellos, tienen que ser como el jardín del Edén".

"Allí no se puede tocar absolutamente nada, no se puede hacer nada, son una restricción detrás de otra y, lógicamente, eso, al final se acaba pagando", ha destacado Javier Fáundez. El presidente de la Diputación de Zamora ha añadido que "las personas que realmente viven en los entornos rurales, en ese entorno del Lago de Sanabria, en el de Aliste o Sayago, son las personas que realmente cuidan esos espacios para que esas personas que viven en las ciudades cuando quieren disfrutar de ese tipo de entornos los tengan preparados. Hoy, precisamente, estamos hablando de una legislación, desde la europea, la estatal a las autonómicas, donde estamos hablando de una restricción detrás de otra para las personas que viven aquí, que son los que cuidan esto, que en ocasiones no las entendemos".