Dos detenidos de 18 años tras una brutal pelea con catanas en pleno centro de Valladolid

Dos jóvenes de 18 años han sido detenidos y varias han sido identificadas tras una riña tumultuaria con catanas de grandes dimensiones registrada en la madrugada de este martes, 16 de septiembre, en la capital vallisoletana.

Los hechos se han producido en torno a las 2.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Municipal que circulaba por la calle Nicolás Salmerón escuchó muchas voces y observó a cinco o seis personas que se peleaban y acometían unos contra otros con armas blancas de grandes dimensiones. El responsable de Relaciones Externas de la policía, Fernando Millán, ha explicado que los dos individuos al ver a la policía, huyeron en diferentes direcciones y tres patrullas, una de ellas con agentes de paisano, iniciaron su persecución en la que dos agentes han resultado heridos.

En la actuación, la Policía Municipal se ha incautado de un pasamontañas que llevaba el primero de los detenidos, que también portaba la catana que había lanzado, con filo rojo, 48 centímetros de hoja y una longitud total de 68 centímetros.

La segunda arma de este tipo requisada tenía 47 centímetros de hoja, 63 de largo, contaba con un doble filo dentado y una cuerda enrrollada en el mango.

A todo ello se suma la barra de tubo que portaba el individuo identificado en la plaza Circular tras la detención de los dos jóvenes.