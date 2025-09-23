Mañueco reafirma el compromiso de Castilla y León con la investigación contra el cáncer

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado en Salamanca el compromiso de la Comunidad con la investigación oncológica y la mejora de la atención a los pacientes, en el marco de los actos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, presididos por Su Majestad la Reina Letizia.

Fernández Mañueco destacó que Castilla y León cuenta con uno de los sistemas de salud mejor valorados de España, en el que se han consolidado programas de detección precoz de cáncer colorrectal, de mama y de cérvix. También señaló la implantación de las Unidades Satélite de Radioterapia en todas las provincias, con el objetivo de evitar desplazamientos a los pacientes y facilitar una asistencia más cercana.

El presidente incidió en que la Comunidad dispone del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, lo que permite aplicar de forma rápida y eficaz los avances diagnósticos y terapéuticos en oncología.

En #CastillayLeón avanzamos en la lucha contra el cáncer: detección precoz, Unidades Satélite de Radioterapia y terapias innovadoras como la CAR-T. Compromiso firme con la investigación y la mejor atención a pacientes y familias. pic.twitter.com/TVuGdwVB5m — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 23, 2025

Innovación biomédica

Entre las principales novedades incorporadas al sistema sanitario, Fernández Mañueco citó los secueciadores masivos de genoma que permiten desarrollar proyectos de Medicina Personalizada y de Precisión, así como los biobancos de tejido oncológico disponibles en siete hospitales de la Comunidad.

Asimismo, destacó la aplicación de inmunoterapia y de nuevos fármacos como la terapia CAR-T, considerados herramientas clave en la mejora de la supervivencia y calidad de vida de los pacientes oncológicos.

En su intervención, el presidente de la Junta puso en valor el papel del Centro de Investigación del Cáncer y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), instituciones que acumulan reconocimientos nacionales e internacionales. Recordó, además, la creación en los últimos años de institutos de investigación biosanitaria en Valladolid, León y Burgos, cuyo trabajo se coordina con el resto de las estructuras investigadoras del sistema de salud y en colaboración con universidades y centros especializados.

Fernández Mañueco agradeció el compromiso de Su Majestad la Reina Letizia en la lucha contra el cáncer y trasladó su reconocimiento a los equipos de investigación y a las entidades que trabajan en este ámbito.

Reconocimiento a la trayectoria

El presidente felicitó de manera especial al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca por sus 25 años de actividad, durante los que ha liderado proyectos pioneros y participado en investigaciones internacionales de relevancia. También dedicó unas palabras de reconocimiento a la Asociación Española contra el Cáncer, por su labor de apoyo e impulso en todo el país.

Antes del acto conmemorativo, Fernández Mañueco y la Reina Letizia visitaron las instalaciones del Centro de Investigación del Cáncer, situado en el campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca.