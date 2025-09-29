Castilla y León inicia el 1 de octubre la vacunación frente a la gripe, la COVID-19 y el VRS

La Consejería de Sanidad de Castilla y León comenzará el próximo 1 de octubre la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en personas institucionalizadas, embarazadas y población infantil, mientras que el 14 de octubre se ampliará al resto de los grupos de riesgo. La campaña 2025-2026 incluye vacunas frente a la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) tanto en menores como en adultos institucionalizados. La Junta destinará 18.093.717 euros a la adquisición y distribución de vacunas para esta temporada.

Ampliación de la vacunación infantil y cambios en los grupos de riesgo

Entre las novedades de esta campaña, la Junta amplía la vacunación frente a la gripe en niños hasta los 8 años (antes hasta los 5), con la administración de la vacuna intranasal atenuada trivalente para menores de entre 2 y 8 años. También se utilizará la vacuna adyuvada para personas mayores de 60 años, y la trivalente con alta carga antigénica para residentes institucionalizados mayores de esa edad.

En el caso de la COVID-19, se recomienda vacunar a la población general a partir de 70 años, en lugar del límite anterior fijado en los 60. Se utilizará una vacuna monovalente actualizada frente a la variante LP.8.1 de ómicron. El Ministerio de Sanidad enviará 408.960 dosis a la Comunidad hasta la penúltima semana de octubre.

Inmunización frente al VRS infantil y en adultos

La campaña frente al VRS (virus respiratorio sincitial) continúa por tercer año consecutivo. Se administrará una sola dosis de nirsevimab a todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Según la fecha de nacimiento, la dosis se administrará en el hospital o en el centro de salud. Además, recibirán esta inmunización niños con condiciones de alto riesgo, como prematuridad, cardiopatías congénitas, displasia broncopulmonar o enfermedades graves.

Por primera vez, Castilla y León vacunará también frente al VRS a adultos institucionalizados y personas con alto riesgo. Este grupo incluye a personas en residencias de mayores o discapacidad, y a quienes han recibido un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos o pulmonar. Se administrará una sola dosis de vacuna, con un total de 50.000 unidades distribuidas en función de la población por provincia.

Criterios y calendario para gripe y COVID-19

Las recomendaciones frente a la gripe se dirigen a personas de 60 años o más, población infantil entre 6 meses y 8 años, y personas entre 9 y 59 años con condiciones de riesgo, como diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas, inmunosupresión o embarazadas. También se incluye a trabajadores de servicios esenciales, como personal sanitario, cuerpos de seguridad, bomberos y personal docente.

En el caso de la vacunación frente a la COVID-19, se recomienda también para personas institucionalizadas, inmunodeprimidas, embarazadas y niños entre 6 meses y 11 años con alto riesgo. La vacunación podrá solicitarse desde unos días antes del 14 de octubre a través de la app Sacyl Conecta, por teléfono, presencialmente en centros de salud o desde el Portal de Salud.

Coberturas de la campaña anterior y distribución de dosis

Durante la campaña 2024-2025, 402.790 personas fueron vacunadas frente a la COVID-19, lo que representa el 16,8 % de la población total. En el grupo de mayores de 60 años, la cobertura alcanzó el 41,9 %.

En cuanto a la gripe, se alcanzaron coberturas de vacunación del 80 % en mayores de 80 años y del 71,4 % en personas entre 75 y 79 años. Se vacunaron 31.924 niños entre 6 y 59 meses, con una cobertura del 49,96 %, por encima de la media nacional. También se inmunizaron 17.197 profesionales sanitarios y 5.170 embarazadas, el 57,4 % de las gestantes.

Respecto a la inmunización frente al VRS, se administraron 12.616 dosis de nirsevimab a niños, con una cobertura del 93,9 % en los nacidos entre abril y septiembre, y del 95,6 % en los nacidos durante la temporada del virus.

Distribución de las dosis por provincias

La Junta de Castilla y León ha adquirido 765.650 dosis frente a la gripe, incluyendo 475.000 vacunas adyuvadas para mayores de 60 años y 40.000 dosis intranasales para población infantil. También se han comprado 13.000 dosis de nirsevimab infantil y 50.000 dosis frente al VRS para adultos. Las vacunas se distribuirán semanalmente desde septiembre en los nueve Servicios Territoriales de Sanidad.