Un error al sedar a un niño alérgico al huevo acaba con una condena millonaria del Tribunal Supremo

La aseguradora de un anestesista deberá pagar más de 1,2 millones a la familia de un niño de 15 meses que quedó con una discapacidad del 90 por ciento tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una resonancia magnética bajo sedación en una clínica de radiodiagnóstico de Valladolid, según ha sentenciado el Tribunal Supremo, que castiga la dilación de la aseguradora en el pago.

Todo se remonta al año 2012 cuando los anestesistas administraron al pequeño Adrián un medicamento que contenía un derivado del huevo, olvidando que él era alérgico. Su madre, Ana, ha explicado a esRadioCYL que ha sido un proceso muy doloroso, pero que espera que esto sirva para que más familias luchen y no tengan miedo a demandar.

La primera sentencia fijaba la compensación económica a la familia en 600 mil euros. Sin embargo, el Defensor del Paciente ha logrado que se paguen los intereses, elevando la cifra hasta un millón doscientos mil euros. Y lo más importante, que se contemple la negligencia que ellos negaban. Lo que sienta un importante precedente, tal y como ha explicado el abogado Santiago Díez que el Tribunal Supremo ha "rematado todo esto" diciendo que la aseguradora no actuó con diligencia y retrasó la indemnización a los padres. Esta compensación es de las más elevadas por malas praxis médicas en la historia de Castilla y León.

Para la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, esa cuantía de más de 1,2 millones tiene "especial importancia si se tienen en cuenta las enormes necesidades de atención médica, rehabilitación, apoyos técnicos y cuidados permanentes que requiere un niño con una discapacidad del 90 %".