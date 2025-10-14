Castilla y León presenta un presupuesto récord de 15.715 millones para 2026

La Junta de Castilla y León ha presentado este martes el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que asciende a 15.715 millones de euros, un 7,92 % más que en 2024. Se trata de la mayor dotación económica en la historia de la Comunidad.

Las cuentas se centran en la excelencia de los servicios públicos, la protección de las familias, el desarrollo del mundo rural y la creación de empleo, manteniendo una fiscalidad baja y avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Más de un 80 % para políticas sociales

El presupuesto destina el 81,38 % del gasto no financiero de las consejerías a áreas sociales: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. En total, se invertirán 10.449 millones de euros en estas áreas.

La Consejería de Sanidad contará con 5.230 millones de euros, un 40,7 % del total, para reforzar la atención especializada, ampliar la cirugía robótica en todas las provincias, avanzar en medicina personalizada y extender la atención a la salud mental en el medio rural.

En Educación, el gasto asciende a 3.050 millones de euros, con 571 millones destinados a universidades y 25 millones a becas. El presupuesto contempla educación gratuita de 0 a 16 años y nuevos grados universitarios en Medicina, Veterinaria y Farmacia.

Para Servicios Sociales, se consignan 1.524 millones, con un refuerzo del 15,57 % en atención social y un 54,81 % más en promoción social y apoyo a la mujer.

Vivienda, natalidad y bonificaciones para familias

El acceso a la vivienda se convierte en una prioridad con un incremento del 83,2 % en la partida presupuestaria, hasta los 300 millones de euros, con especial atención a los jóvenes. Se prevé la construcción de 1.700 viviendas públicas y beneficios fiscales por valor de 42 millones.

El Bono Nacimiento duplicará la ayuda por hijo, pasando de 2.500 a 5.000 euros, y se flexibilizarán los requisitos del Bono Infantil para beneficiar a más familias.

Además, se incluyen 10 millones para cambiar bañeras por platos de ducha en hogares de personas mayores y 2 millones para pacientes con ELA. También se destinarán 10 millones a bonificar peajes para empadronados en la región y usuarios recurrentes de varias autopistas.

Medio Ambiente y lucha contra incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es la que más crece, con 560 millones en inversiones medioambientales. Las partidas destinadas a la mejora del medio natural aumentan un 30,28 %, incluyendo refuerzo del operativo antiincendios: helicópteros, drones, buldóceres, vehículos nodriza y personal especializado.

Se incorporan 90 ingenieros técnicos forestales, se crea la categoría de bombero forestal, y se inicia la transición del personal de extinción desde el sector privado al público.

Apoyo al empleo, I+D y sectores productivos

La Junta destina 458 millones de euros a políticas de empleo, incluyendo 30 millones para bonificaciones a autónomos. También se crea un bono de 300 euros para autónomos con una dotación específica de 30 millones.

Las políticas de innovación contarán con 476 millones de euros, un aumento del 17,63 %, y se invertirán 289 millones en competitividad e internacionalización. La dotación para instalaciones industriales será de 134 millones.

La agricultura y la ganadería recibirán 1.597 millones, con 924 millones procedentes de fondos de la PAC. De ellos, 257 millones se destinarán a la empresa agraria y 120 millones a infraestructuras.

Transporte, cohesión territorial e inversiones sociales

Se destinarán 246 millones al transporte, un 14,4 % más que en 2024, de los cuales 68 millones van al programa Buscyl, ya implantado en 2.610 rutas de las nueve provincias.

El presupuesto contempla 528 millones en inversiones sociales prioritarias, con actuaciones en hospitales, centros de salud, colegios, universidades, centros de mayores y dependientes.

Entre las infraestructuras destacan el nuevo hospital de Aranda de Duero, el proyecto del hospital de Segovia y obras en centros de salud de las nueve provincias. También se desarrollarán nuevos equipamientos educativos como la Escuela de Educación Especial de Miranda de Ebro y el Conservatorio de Zamora.

Fiscalidad baja y compromiso con el mundo rural

El Ejecutivo mantiene la fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad. Un total de 1.400.000 contribuyentes se beneficiarán de la rebaja del IRPF y otras deducciones, con 778 millones en beneficios fiscales para familias, jóvenes, pymes y autónomos.

La Junta destina 2.839 millones al medio rural, con más de 1.180 actuaciones previstas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Las transferencias a las entidades locales aumentan un 11,39 %, hasta los 561 millones de euros.

Escenario macroeconómico e ingresos

La Junta basa el presupuesto en un crecimiento estimado del PIB del 2,2 % en 2026, un déficit del -0,1 %, una deuda inferior al 18,5 % del PIB y una previsión de paro del 8 %. El empleo crecerá un 1,8 %, según la estimación del Ejecutivo regional, avalada por la AIReF.

El capítulo de ingresos prevé 13.184 millones por operaciones corrientes y de capital, un 9,22 % más. Las operaciones financieras se reducen un 2,37 %, hasta los 1.593 millones.

Gasto no financiero y distribución

El gasto no financiero asciende a 14.183 millones de euros, incluyendo 924 millones de la PAC y 381 millones para intereses de la deuda. Las inversiones reales suman 1.725 millones, un 23,21 % más, con un fuerte aumento del sector público empresarial.

Los gastos de personal representan 5.237 millones de euros, el 33,3 % del total, de los cuales el 87,37 % se destina a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.