Mañueco presenta en Zamora la XXVIII edición de Las Edades del Hombre como motor de cultura, turismo y empleo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado este miércoles la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, que bajo el título 'EsperanZa' se celebra en Zamora y podrá visitarse hasta el 5 de abril de 2026. La exposición se reparte entre la iglesia de San Cipriano y la Catedral de El Salvador, y reúne un centenar de piezas de arte sacro, entre ellas, por primera vez, obras de Diego Velázquez y Pablo Picasso.

Mañueco ha defendido que Las Edades del Hombre son mucho más que una exposición cultural: "un modelo de desarrollo económico y social", ejemplo de gestión moderna y eficaz del patrimonio de Castilla y León. En palabras del presidente, este evento "impulsa actividades generadoras de empleo y riqueza a partir de recursos propios y no deslocalizables", especialmente a través del turismo vinculado al arte, la gastronomía y la naturaleza.

Obras universales y apuesta por la innovación

La muestra reúne 85 piezas procedentes de distintas diócesis de Castilla y León, así como de otros puntos de España y Portugal. Incluye nombres esenciales de la historia del arte como El Greco, Goya, Zurbarán, Gregorio Fernández o Juan de Juni, junto a artistas contemporáneos como Antonio Pedrero, Ángel Luis Iglesias o Ele Pozas.

Uno de los elementos más destacados de esta edición es la incorporación por primera vez de obras de Velázquez –una Inmaculada de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla– y de Picasso, con una Anunciación cedida por el Museo Picasso de Barcelona.

El recorrido se estructura en un preludio y tres secciones temáticas –Pasión, Resurrección y Misión– y culmina con una experiencia de realidad virtual en la que el visitante participa en la reconstrucción simbólica de una población.

Zamora como escaparate cultural

El presidente ha valorado la elección de Zamora como sede por su "imponente legado histórico y monumental", su Semana Santa y el vínculo de sus habitantes con el arte, la tradición y la espiritualidad. La exposición coincide con el calendario litúrgico y finalizará tras el Domingo de Resurrección de 2026, coincidiendo con el cierre de la Semana Santa zamorana.

Fernández Mañueco ha destacado que Las Edades del Hombre suponen una "ventana para proyectar la imagen de Zamora al mundo", fortaleciendo su posición como destino turístico de referencia en el mapa nacional e internacional. Para ello, la Junta ha activado un plan de promoción específico que busca reforzar el impacto turístico y económico del evento en toda la región.