Salamanca refuerza su alianza con Iberaval para facilitar crédito a pymes y autónomos

El Ayuntamiento de Salamanca y la sociedad de garantía recíproca Iberaval han renovado el convenio de colaboración que mantienen desde 2020 con el objetivo de mejorar el acceso al crédito de pymes, autónomos y emprendedores de la ciudad.

La iniciativa contempla una inversión inducida superior a los 3 millones de euros y una dotación municipal de 100.000 euros destinada a bonificar los costes financieros de las operaciones formalizadas hasta noviembre de 2025.

Bonificaciones de hasta 10.000 euros por operación

El nuevo acuerdo incluye ayudas directas para cubrir conceptos como comisiones de aval, intereses, gastos de estudio, apertura o notaría, entre otros costes justificados. La subvención municipal, con un mínimo de 400 euros por operación, podrá alcanzar hasta 10.000 euros por beneficiario.

Los interesados podrán solicitar la bonificación para operaciones formalizadas entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025. El trámite se podrá realizar tanto en la Oficina de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca como en la sede de Iberaval en la ciudad.

92 beneficiarios desde 2020

Desde el inicio de esta colaboración en 2020, 92 negocios se han beneficiado del programa, recibiendo ayudas por un total cercano a 300.000 euros. Según ha subrayado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la medida "reduce costes para quien emprende, invierte o necesita liquidez para su negocio".

El regidor también ha destacado que se trata de una herramienta "con resultados medibles" que ha contribuido al mantenimiento y la creación de empleo, y que se enmarca dentro de la estrategia municipal para fomentar el emprendimiento, la digitalización y la transformación empresarial.

Proyectos vinculados a innovación y tecnología

La renovación del convenio mantiene como criterio esencial la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, prestando especial atención a los relacionados con tecnología, innovación, logística, biotecnología o digitalización.

De este modo, el Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por un modelo económico alineado con su estrategia Salamanca Tech, centrada en atraer y retener talento, así como en fortalecer el tejido productivo mediante herramientas de financiación adaptadas a las necesidades actuales de las pequeñas empresas.

Por su parte, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha recordado que este programa demuestra que el acceso al crédito "puede dejar de ser un obstáculo y convertirse en un trampolín para autónomos, pymes y emprendedores".