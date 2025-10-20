Mañueco reivindica el papel de la empresa familiar como motor económico de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado en Burgos la aportación de las empresas familiares al desarrollo económico y social de la Comunidad. Lo ha hecho durante el XXVIII Congreso Nacional de Empresa Familiar ‘Origen Destino’, presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, donde ha valorado el trabajo del Instituto de Empresa Familiar y el papel de estas compañías como fuente de riqueza y empleo.

Fernández Mañueco ha defendido la colaboración público-privada como vía para fortalecer el tejido productivo de Castilla y León. Ha recordado que la Junta impulsa la actividad empresarial mediante ayudas directas, financiación, suelo industrial asequible y una fiscalidad moderada, además de continuar con la simplificación administrativa y el apoyo a la internacionalización e innovación.

El presidente ha destacado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 refuerza las partidas dirigidas a trabajadores, autónomos, pymes y empresas. Entre ellas, ha citado 458 millones de euros para fomento del empleo y seguridad laboral, con un bono de 30 millones destinado a los autónomos; 289 millones para competitividad e internacionalización; 125 millones para polígonos industriales y 476 millones para programas de I+D+i y nuevas tecnologías.

Inversiones en Burgos para 2026

En relación con la provincia de Burgos, el presidente ha avanzado que las inversiones autonómicas previstas para 2026 crecerán un 65 % respecto al ejercicio anterior. Estas actuaciones se concentrarán en el Parque Tecnológico, el polígono de Villalonquéjar, el parque empresarial de Espinosa de los Monteros y el polígono de Melgar de Fernamental.

También ha mencionado infraestructuras clave como el Hospital de Aranda de Duero, el centro de educación especial de Miranda de Ebro y la partida destinada al Grado de Medicina. Todas ellas, ha apuntado, se enmarcan en la estrategia de impulso económico y territorial del Ejecutivo autonómico.

Fernández Mañueco ha anunciado que la Junta seguirá promoviendo proyectos junto a la Empresa Familiar de Castilla y León, como el Plan de Crecimiento Innovador para pymes y midcaps. Asimismo, ha reafirmado la colaboración con las universidades de la Comunidad, con el fin de ofrecer empleo de calidad a los jóvenes y vincular la formación superior con las necesidades del tejido productivo.

Líderes en empleo

Según el informe 2025 de la Red de Cátedras del Instituto de Empresa Familiar, las empresas familiares de Castilla y León son las que más empleo generan en su Comunidad, con una aportación 15 puntos por encima de la media nacional, y también las que más contribuyen al Valor Añadido Bruto del conjunto del país.

El presidente ha destacado que estas compañías apuestan cada vez más por la innovación y las tecnologías avanzadas, elementos que refuerzan su competitividad y sostenibilidad. Además, ha subrayado su papel en la cohesión territorial del medio rural, esencial para afrontar el reto demográfico y garantizar oportunidades en todo el territorio.