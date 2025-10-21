Guerra en la derecha: Vox tumba los Presupuestos de Mañueco

PSOE y Vox han tumbado los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2026. Ambas formaciones han votado a favor de que los cuentas públicas para 2026 fueran inadmitidas por haberse registrado con anterioridad al debate y la votación del techo de gasto. Un límite de gasto no financiero que será debatido este miércoles en la cámara autonómica, y es el paso previo para poder presentar los presupuestos autonómicos para 2026.

Sepan que PSOE y Vox han apoyado su votación en el informe de los Letrados de las Cortes que argumentan que con este procedimiento la Junta de Castilla y León ha vulnerado las leyes reguladoras del funcionamiento de estas instituciones propias, a las que resta autonomía para determinar sus presupuestos, pero también el Estatuto de Autonomía y la Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León.

Añade el informe que además el proyecto de ley no incluye la sección 20 del presupuesto aprobada por la Mesa de las Cortes, como órgano colegiado que debe de determinar las cuentas de esa institución parlamentaria y las restantes instituciones propias de la Comunidad a saber: Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social.

Pollán exige un nuevo proyecto

"Claros incumplimientos por parte de la Junta en esta tramitación presupuestaria", ha dicho el presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, que ha llegado a calificar la maniobra del PP de "broma de mal gusto".

Ante ello Pollán ha recordado a la Junta que tendrá que elaborar y registrar un nuevo proyecto de ley, una vez que se apruebe el techo de gasto y cuente con la propuesta de presupuesto de la sección 20 avalada por la Mesa de las Cortes.

El PP carga contra PSOE y Vox

Desde las filas de Alfonso Fernández Mañueco han acusado a Pollán de utilizar políticamente la institución que preside. Su vicepresidente primero, Francisco Vázquez, asegura que lo manifestado por Pollán es un despropósito y le ha acusado de convocar esta Mesa de forma precipitada, antes de que mañana pueda aprobarse el techo de gasto, y de condicionar el proyecto de presupuestos con la demora en la propuesta de sección 20.

Insiste el PP en que es víctima de la pinza entre el PSOE y Vox, aunque los socialistas han avanzado que se abstendrán en la votación del techo de gasto lo que permitirá a los populares sacarlo adelante.

Sobre el informe de los Letrados, señala Vázquez que su criterio "no es palabra de Dios" y la Mesa puede ir en contra del mismo.