Salamanca Tech Summit 2026: la innovación tecnológica vuelve a tomar la ciudad del 15 al 17 de abril

Salamanca volverá a situarse en el epicentro del mapa de la innovación y la tecnología con la celebración de la tercera edición del Salamanca Tech Summit, que se desarrollará del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos.

Organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, el evento se consolida como uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en el ámbito tecnológico, que durante los tres días de celebración reúne a destacados investigadores, empresas, centros tecnológicos, inversores y ciudadanía.

Esta tercera edición reforzará su papel como espacio de encuentro para el talento y la innovación, abordando las tendencias tecnológicas más punteras, como la ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial generativa, biotecnología, realidad extendida, animación 3D, videojuegos y computación cuántica.

Salamanca Tech Summit ofrece una oportunidad única para impulsar proyectos con tecnología avanzada, fomentar el networking y acceder a nuevas oportunidades de colaboración con líderes del sector.

Tras reunir a más de 2.000 participantes, 80 ponentes y 30 conferencias en su última edición, el encuentro regresa con un programa renovado que incluirá ponencias, mesas redondas, un concurso pitch y espacios temáticos pensados para estimular la creatividad, la colaboración y la aplicación práctica de la innovación.

Salamanca Tech Summit 2026 contará con ponentes del nivel de Jorge Marrón Martín (Marron), divulgador y presentador; Chema Alonso, experto en ciberseguridad; Javier Santaolalla, físico e ingeniero; Elia Guardiola, especialista en storytelling; Jorge Huguet, exdirector general de Sony Interactive Entertainment y CEO de The Squadron Madrid; Marta Barrio, cofundadora de Securiters, que participaron en ediciones anteriores.

En las próximas semanas, en la web oficial se podrán conocer más detalles y novedades sobre este evento.