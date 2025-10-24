Guerra por el tren en León: hartazgo total contra Sánchez y el PSOE por sus engaños

Los leoneses se han hartado y por eso el próximo domingo 26 de octubre se manifestarán frente al Palacio de Exposiciones. En concreto, lo hará la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha Feve por los incumplimientos del Gobierno en materia ferroviaria.

La protesta, que tendrá lugar a las 10:30 de la mañana del próximo domingo, coincide con el acto del PSOE, un mitin en el que se presentará al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, con presencia de dos ministros y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado, Feve explica que "el presidente del Gobierno debe saber que no puede pisar León sin generar protestas por sus incumplimientos respecto a la integración de la línea Feve". Añaden que tanto el PSOE de Castilla y León como los cargos leoneses "deben entender que la integración de Feve no será la enésima promesa incumplida ni la enésima solución provisional convertida en definitiva".

La Plataforma invita al conjunto de la ciudadanía leonesa a participar en una protesta que cuenta con la ventaja, por primera vez, de realizarse frente a los culpables y responsables de los 15 años de fracaso. Lo que exigen es que el tren de vía estrecha regrese plenamente al centro de León, como prometió el Ejecutivo central hace más de 14 años al cerrarse la línea.

Investigación

La Plataforma continúa, además, con su labor investigadora, dicen, para "dar la batalla también en sede administrativa y judicial". Su objetivo es conocer con detalle los posibles incumplimientos contractuales en relación con el Convenio Marco de 2010 entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de León, en manos del Partido Socialista, que cerró la línea en su tramo urbano comprometiendo, tras su reforma, un sistema de tranvía o tren-tran que ahora se pone en duda.

En una resolución reciente, la empresa pública Adif, en respuesta a una solicitud de información pública formulada a través del Portal de Transparencia, afirmaba haber cumplido con sus obligaciones y, sin embargo, se ha negado a valorar si el Ayuntamiento de León ha hecho lo propio. Para empezar, el colectivo denuncia que el Consistorio leonés ha incumplido sus deberes de transparencia al no responder a tres solicitudes de información. Dichas negativas, por silencio administrativo, se encuentran actualmente en recurso ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

Tampoco ha obtenido respuesta el escrito presentado el pasado 30 de septiembre, en el que se reclamaba la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento y Coordinación, tras conocerse que el Ministerio de Transportes afirmaba carecer de informes sobre el retorno del tren. La Plataforma considera "muy grave" que la actuación del Ayuntamiento se limite a "enviar un WhatsApp al secretario de Estado" o a solicitar reuniones con alcaldes del alfoz, sin competencias en el Convenio Marco.