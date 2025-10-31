Mañueco propone un acuerdo con todos los partidos para sacar adelante los Presupuestos de 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado al secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, su intención de convocar a todos los partidos con representación en las Cortes autonómicas con el objetivo de alcanzar un acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos Generales para 2026. Las cuentas, según el Ejecutivo, son las más elevadas hasta la fecha y priorizan la inversión en servicios públicos, vivienda, empleo y apoyo a las familias.

En la carta enviada a Carlos Martínez, Fernández Mañueco detalla que, en los próximos días, los consejeros del Gobierno autonómico comparecerán en las Cortes para explicar el contenido del Proyecto de Presupuestos. Este paso, solicitado por los grupos parlamentarios el pasado año, tiene como finalidad aclarar dudas y facilitar el acercamiento de posiciones.

A continuación, el Ejecutivo, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, convocará a las formaciones con representación parlamentaria para abordar la posibilidad de un gran acuerdo que respalde las cuentas públicas del próximo ejercicio.

El presupuesto más alto de Castilla y León

El Proyecto de Presupuestos presentado a las Cortes para 2026 es, según el Gobierno regional, el más elevado de la historia de Castilla y León. Las partidas se centran en el refuerzo de servicios esenciales como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en la generación de empleo y actividad económica.

Entre las novedades que recoge el documento presupuestario se encuentran la puesta en marcha de un bono para autónomos que ayude a compensar el incremento de sus cuotas, la duplicación de las ayudas por hijo nacido, el impulso a la accesibilidad en los hogares de personas mayores, y planes específicos para sectores como la ganadería extensiva y el ovino. También se incluye la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad.

Llamamiento al consenso parlamentario

Fernández Mañueco indica en su misiva que comparte con el líder socialista la conveniencia de buscar un acuerdo amplio que facilite la aprobación de las cuentas. En este sentido, destaca que los presupuestos responden al "interés general de las personas de Castilla y León" y constituyen una oportunidad para lograr consensos que beneficien al conjunto de la sociedad.

El presidente de la Junta concluye su comunicación apelando a la voluntad de diálogo y responsabilidad de los grupos parlamentarios para avanzar en este objetivo común.