Detenido en Ponferrada el estafador que se hacía pasar por experto en ciberacoso a menores

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han arrestado a un hombre con 22 órdenes de detención en vigor, acusado de simular ser especialista en la lucha contra el ciberbullying.

El detenido ofrecía a los padres de niños que sufren esta lacra poner fin al acoso sufrido por sus hijos en internet, haciéndose pasar por un gabinete jurídico inexistente, a cambio de dinero.

La investigación comenzó en septiembre, cuando un abogado denunció que alguien estaba utilizando su nombre, cargo y firma profesional sin su consentimiento.

5.000 euros en 8 días

A través de una plataforma digital, el estafador contactó con familias con hijos víctimas de acoso escolar, a quienes exigió 395 euros iniciales y posteriormente mayores cantidades, llegando a obtener más de 5.000 euros en apenas ocho días.

El denunciante reconoció al impostor tras un reportaje televisivo, lo que permitió a la Policía localizarlo y detenerlo.

El arrestado ha pasado a disposición judicial acusado de delitos de estafa y reclamación judicial.