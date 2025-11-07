La Diputación de Palencia impulsa 'España Latente' para formar talento joven en innovación y desarrollo rural

La Diputación Provincial de Palencia impulsa, a través de The Core School, España Latente, un proyecto pionero que busca reactivar el talento joven en el medio rural mediante la formación en profesiones del futuro vinculadas a la industria audiovisual, la animación, los videojuegos y las tecnologías inmersivas.

Con esta actuación, la Diputación convierte a la provincia en territorio piloto de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la creatividad, la tecnología y la empleabilidad juvenil, alineado con la estrategia provincial de reto demográfico y fijación de población joven.

La primera fase se desarrollará en Guardo, los días 26 y 27 de noviembre, con actividades inmersivas, realidad aumentada, un plató virtual y un aula de orientación profesional.

El Auditorio Municipal, cedido por el Ayuntamiento de Guardo, se transformará en un entorno tecnológico interactivo diseñado para despertar vocaciones y acercar la formación de vanguardia a los jóvenes de la Montaña Palentina.

La elección de Guardo responde al papel de la Fundación AMGu como referente cultural y educativo del norte de la provincia. Además, se trata de una zona prioritaria en las políticas de cohesión territorial de la Diputación, afectada por la pérdida de actividad industrial vinculada a la minería.

Tras el evento, se abrirá una formación especializada impartida por The Core School, escuela de audiovisuales perteneciente a Planeta Formación y Universidades.

El coste real de esta formación asciende a 7.000 euros por alumno, pero gracias a la financiación de la Diputación, los participantes solo abonarán 100 euros, que serán reembolsados al finalizar con éxito el itinerario educativo.

El programa incluye un Market Place de inserción laboral para conectar el talento formado en Palencia con empresas del sector audiovisual y digital.

El presupuesto total destinado a esta fase piloto es de 100.000 euros. España Latente se dirige prioritariamente a jóvenes de entre 16 y 30 años, especialmente de la Montaña Palentina.

El acto de presentación, celebrado en el Centro Cultural Provincial, contó con Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación; Mercedes Agüero, decana de The Core School; y Manuel Dos Santos, presidente de la Fundación AMGu. También asistieron Luis Cueto (Miteco), Rebeca Poza y Urbano Alonso.

Durante la presentación, Ángeles Armisén afirmó que "este proyecto une cultura, tecnología y empleo para que los jóvenes puedan construir un futuro profesional desde su propia tierra".

Por su parte, Manuel Dos Santos señaló que "participar en este proyecto supone un paso más en nuestro compromiso con la creación de oportunidades reales en la Montaña Palentina".

Mercedes Agüero destacó que "el talento y la innovación no tienen por qué concentrarse en las grandes ciudades. Este proyecto demuestra que la educación puede convertirse en motor de desarrollo local".

Finalmente, Luis Cueto valoró que "iniciativas como esta encajan con los objetivos del reto demográfico, al generar empleo cualificado y actividad económica en el territorio".

La Diputación de Palencia impulsa así una acción para atraer y retener talento, conectar juventud y tecnología, y posicionar la provincia como referente en innovación cultural y audiovisual en el medio rural.