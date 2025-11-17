Mañueco anuncia la expansión de la cirugía robótica a tres nuevos hospitales de Castilla y León

La Junta de Castilla y León extenderá la cirugía robótica a tres hospitales y reforzará otros dos centros con nuevos equipos, según ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante una jornada celebrada en Palencia dedicada a la innovación en este ámbito.

Fernández Mañueco explicó que la Comunidad dispone actualmente de 11 robots quirúrgicos, distribuidos en todas las áreas de salud, gracias a una inversión de 12 millones de euros. La planificación del Ejecutivo prevé incorporar esta tecnología de forma progresiva en los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo.

Además, se añadirá un segundo robot quirúrgico en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el Hospital de Salamanca, con el objetivo de reforzar la actividad en ambos centros y acompañar el aumento de procedimientos realizados con esta técnica.

El presidente destacó que 327 profesionales cuentan ya con la acreditación necesaria para operar con estos sistemas y que las intervenciones se han multiplicado por siete en los últimos años. Según las previsiones de la Junta, en 2025 se superarán las 2.000 operaciones, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos desde su puesta en marcha.

.@alferma1 reivindica el "orgullo" de contar en #CyL con una sanidad "de vanguardia" que aporta a los pacientes "esperanza, seguridad y confianza" El presidente detalla las ventajas de la cirugía robótica ➡️las intervenciones con esta tecnología se han multiplicado por siete pic.twitter.com/NSCwzBm2dU — Junta de Castilla y León (@jcyl) November 17, 2025

Apuesta por la alta tecnología sanitaria

La expansión de la cirugía robótica forma parte de una estrategia más amplia de renovación tecnológica. Durante esta legislatura, la Junta ha destinado 181 millones de euros para incorporar cerca de 100 nuevos equipos de alta tecnología sanitaria. Entre ellos figuran sistemas HIFU para el tratamiento del temblor esencial y el párkinson, avances en Medicina Personalizada de Precisión, nuevas terapias oncológicas, exoesqueletos pediátricos y herramientas basadas en big data e inteligencia artificial aplicadas a la atención sanitaria.

Fernández Mañueco subrayó que Castilla y León dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que, según afirmó, refleja la evolución del sistema de salud en los últimos años.

Inversiones previstas para 2026

El presidente recordó que el proyecto de Presupuestos de 2026 incluye una dotación de 5.230 millones de euros para Sanidad, la cifra más elevada destinada hasta ahora por la Comunidad. Este marco presupuestario permitirá continuar la renovación de infraestructuras y ampliar equipamientos en todo el territorio.

En la provincia de Palencia, la inversión prevista asciende a casi 58 millones de euros, destinados a actuaciones como la finalización de la Unidad de Radioterapia, el inicio de las obras del nuevo centro de salud de Venta de Baños, la ampliación del centro de salud de Torquemada y la reforma integral del centro de salud de Baltanás.

La Junta destacó que la cirugía robótica constituye un ejemplo de alta tecnología aplicada a la asistencia sanitaria. Entre sus principales características, permite una mayor precisión en los procedimientos quirúrgicos y favorece la recuperación de los pacientes mediante incisiones de menor tamaño, lo que también contribuye a reducir el dolor postoperatorio.