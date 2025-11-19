La Junta de Castilla y León propone contratos fijos para trabajadores de incendios forestales

La Junta de Castilla y León ha propuesto contratar durante todo el año a los trabajadores de incendios forestales. Para ello, la Consejería de la Presidencia ha convocado para este jueves, 20 de noviembre, la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública, en las que se abordarán estas cuestiones.

Para el personal laboral, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco plantea la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la finalidad de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026.

Con ello, los trabajadores que actualmente prestan servicio solo durante determinados meses del año pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, garantizando la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejorando tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias.

Casi 13 millones de euros de inversión

Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de protección civil. Según la Junta, esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo. En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes–conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción.

La conversión de estos puestos en personal laboral fijo implica una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos. Este esfuerzo económico, explica el Gobierno de Castilla y León, refleja la apuesta firme de la Junta por el fortalecimiento del operativo. Además, se va a crear un nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y se aplicarán mejoras salariales que elevan la inversión total hasta los 15,8 millones.

Convalidación y apoyo sindical

La Junta reclama ahora el apoyo de los sindicatos y la convalidación del Decreto Ley que hace posible este cambio estructural. En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, "esperamos que esta propuesta, que suma 15,8 millones de euros de mejora y afecta positivamente a casi 2.000 trabajadores públicos, cuente con el apoyo de los representantes de los trabajadores, ya que demuestra que la Junta de Castilla y León tiene el compromiso de avanzar en un modelo de operativo más estable, cualificado y robusto, de cara a que pueda estar definido y operativo el próximo año".

Según ha explicado Gago, "el Grupo B permitirá poner en marcha una gran cantidad de mejoras retributivas; por eso, desde la Junta de Castilla y León hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen su convalidación y se pueda avanzar en la correcta implantación de estas importantes medidas".