Castilla y León levanta las restricciones por la gripe aviar en Valladolid

La Junta de Castilla y León ha retirado este martes las medidas de control y vigilancia que estaban vigentes en las zonas establecidas por siete brotes de gripe aviar declarados en explotaciones avícolas al sur de la provincia de Valladolid, aunque mantiene la prohibición de concentraciones de aves.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), deja sin efecto las restricciones aplicadas sobre los focos tras cumplirse los plazos establecidos en la normativa europea para levantar las medidas de control. Estos focos se localizaron principalmente en explotaciones próximas al municipio vallisoletano de Olmedo, donde el primer caso se notificó el 19 de septiembre.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado como una "noticia positiva" que se hayan podido levantar las medidas de confinamiento y más cuando ahora se está pendiente también de la peste porcina africana.

Millones de aves sacrificadas

González Corral ha recordado que se declararon varios focos de gripe aviar concentrados en una determinada comarca de la provincia de Valladolid que supuso la imposición de restricciones y medidas de prevención y vigilancia de hasta 20 kilómetros alrededor de las explotaciones afectadas. Éstas tuvieron que vaciarse y desinfectarse, lo que supuso el sacrificio de más de dos millones de aves.

Ahora, una vez que han pasado 30 días sin nuevos focos, considera que es una "satisfacción" para el sector avícola de la Comunidad el levantamiento de estas restricciones.

El objetivo, una vez levantadas las medidas, es que "a la mayor brevedad posible" todas las explotaciones puedan recuperar su actividad normal. Por el momento, las empresas del sector trabajan para reanudar la actividad lo antes posible, aunque ha incidido en que se apliquen unas medidas "más concretas" y "más dilatadas en el tiempo".

A pesar de la situación favorable, González Corral ha recordado que todavía existe un flujo migratorio de aves, por lo que ha pedido "prevención" y que se extremen las medidas de prevención en las explotaciones, algo "muy importante" para evitar que haya que lamentar algún otro caso positivo.