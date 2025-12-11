Castilla y León activa la emergencia cinegética para reforzar la prevención frente a la Peste Porcina Africana

La Junta de Castilla y León ha aprobado una orden de emergencia cinegética por jabalí con el objetivo de reforzar de forma inmediata las actuaciones de prevención frente a la Peste Porcina Africana en toda la comunidad. La norma, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, amplía las posibilidades de intervención mediante caza sostenible y controles poblacionales.

La orden precisa que la temporada cinegética contará con 305 días hábiles de caza, incorporando cambios que amplían la capacidad de actuación sobre las poblaciones de jabalí. Entre ellos, desaparecen las restricciones de cupo que pudieran figurar en los planes cinegéticos de los cotos. También se autorizan las modalidades de rececho y aguardo o espera en todos los cotos, con la posibilidad de utilizar visores nocturnos, siempre con autorización de los titulares cinegéticos y exclusivamente para el jabalí.

Asimismo, se habilita la caza en las modalidades de al salto —en solitario, con o sin perro— y en mano —hasta seis cazadores— todos los días de la semana dentro de la temporada general, que se extiende del cuarto domingo de octubre al cuarto domingo de enero.

La orden permite también las modalidades de montería y gancho en todos los cotos, incluidos aquellos de caza menor, eliminando límites sobre el número de cacerías por temporada y la superficie mínima necesaria. Las monterías estarán sujetas a comunicación en la mayoría de los cotos o a autorización en las zonas oseras.

Otro aspecto destacado es la autorización de alimentación suplementaria de origen vegetal para incrementar la efectividad de las acciones y la posibilidad de cazar otros suidos silvestres, como el cerdo vietnamita y sus hibridaciones, conocidos como cerdalíes.

En materia de precintado, se flexibiliza el sistema de comunicación de capturas para cazadores y organizadores de cacerías colectivas autorizados por el titular del coto. Estos cumplimentarán fichas diarias de caza en formato papel y las entregarán con periodicidad quincenal, mientras que los titulares de los cotos comunicarán los resultados a la administración en el mismo plazo.

Actuaciones durante todo el año

En el ámbito del control poblacional, la orden habilita intervenciones durante los 365 días del año, tanto en terrenos cinegéticos como en zonas no sujetas a aprovechamiento, incluidos espacios urbanos, zonas de seguridad y vedados. Para ello, se autoriza el uso de capturaderos homologados en otras comunidades autónomas o Estados miembros.

La normativa incorpora también las modalidades, visores nocturnos y alimentación suplementaria permitidos en la caza sostenible, y establece un plazo máximo de cinco días para resolver todas las solicitudes de control poblacional.

La Junta ha dictado esta orden como parte de las acciones preventivas frente a la Peste Porcina Africana en una actuación conjunta entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantuvo además una reunión con representantes de la Federación de Caza de Castilla y León para abordar los detalles de la normativa y otros asuntos vinculados a la actividad cinegética.