Accidentando último pleno en las Cortes de Castilla y León

El último pleno de la legislatura en las Cortes de Castilla y León ha sido muy accidentado. Primero ha tenido que suspenderse por la indisposición de una procuradora socialista y después por un problema técnico. Un pleno en el que el presidente del parlamento regional, Carlos Pollán, ha aprovechado para despedirse porque con él se ha dado por finalizada la legislatura. Las elecciones, aunque aún no están convocadas se esperan para el mes de febrero.

La sesión se ha interrumpido por primera vez sobre las 10:10 horas tras la indisposición de la procuradora socialista Isabel Gonzalo. Un momento de susto que, por suerte, ha quedado solo solo en eso. En el momento en el que la socialista se ha visto indispuesta, han acudido rápidamente a atenderla tres procuradores que además de políticos, son médicos: Francisco Igea, del Grupo Mixto; Pedro Pascual, de Por Ávila; y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. También se ha acercado el procurador socialista Jesús Puente que es enfermero.

Fallo técnico

Pasados unos minutos, el presidente de las Cortes ha comunicado que se iniciaba un receso que ha durado hasta la llegada de la ambulancia que ha trasladado a la parlamentaria a un centro sanitario y cuando parecía que todo volvía a la normalidad… ha llegado el segundo sobresalto: un apagón informático que ha obligado a suspender de nuevo el pleno.

Ha sucedido sobre las 11:30 horas. Se ha suspendido porque el fallo hacía imposible grabar la sesión, algo obligatorio y tampoco funcionaba el reloj de tiempo de los procuradores para sus intervenciones. La sesión no ha podido reanudarse hasta una hora más tarde cuando el edificio de las Cortes se ha recuperado de la caída de la red interna que ha sufrido.

Despedida de Pollán

Además, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha aprovechado el final del último Pleno de la legislatura para despedirse del actual Hemiciclo con un discurso de agradecimiento en el que ha destacado el "inmenso honor" que ha supuesto para él haber ocupado la Presidencia. "He intentado ser el presidente de todos", ha señalado.

Tras casi cuatro años al frente de la institución, Pollán ha dado las gracias al conjunto del personal de la casa -funcionarios, trabajadores de mantenimiento, personal de cafetería y ujieres- a los que ha considerado los "verdaderamente imprescindibles", y ha extendido el reconocimiento a sus compañeros de Mesa y a los letrados.