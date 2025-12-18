Nuevo golpe a las exmonjas cismáticas de Belorado: las hermanas mayores serán trasladadas

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.