La Junta concede 95.000 euros a 58 familias que se han trasladado al medio rural de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha concedido durante este año ayudas por un importe total de 95.000 euros a 58 familias que han cambiado su residencia desde otras comunidades autónomas a municipios del medio rural de la Comunidad, dentro del programa impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Estas subvenciones se dirigen a familias que se trasladen a municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de combatir la despoblación y favorecer un asentamiento estable en el medio rural. Según los datos publicados en la sede electrónica de la Administración autonómica, 42 de las 58 familias beneficiarias tienen hijos, lo que les permite acceder a la cuantía máxima prevista en la convocatoria.

El resto de las ayudas se ha concedido a familias sin hijos, que perciben una cantidad inferior. La iniciativa se enmarca en uno de los ejes estratégicos del Ejecutivo autonómico, orientado a hacer frente a la dispersión demográfica que caracteriza a Castilla y León.

Cuantías y localidades de destino

La ayuda económica asciende a 2.000 euros para las familias con hijos menores o en guarda adoptiva, mientras que las familias sin hijos reciben 1.000 euros. En el caso de unidades familiares formadas por hermanos, la cuantía depende de la edad de sus miembros: 1.000 euros si todos son mayores de edad y 2.000 euros si alguno es menor.

Entre las localidades que han recibido nuevos residentes figuran municipios como Sepúlveda (Segovia), La Bañeza (León), Arévalo (Ávila) o Lumbrales (Salamanca), entre otros. El listado completo y el detalle de cada resolución pueden consultarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

El programa está dirigido exclusivamente a núcleos rurales, por lo que quedan excluidos los municipios que superan el umbral de población establecido. En concreto, no pueden beneficiarse de estas ayudas las familias que se instalen en Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León), así como Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo (Valladolid).

El objetivo declarado de la Consejería es atraer población procedente de otras comunidades autónomas españolas, reforzando el tejido social y económico de los pueblos de menor tamaño.

Los requisitos

Las ayudas se conceden de manera directa y por estricto orden de presentación, con un plazo de solicitud de un mes desde la fecha de empadronamiento en el municipio de destino. Para acceder a ellas, la unidad familiar debe haber residido previamente durante al menos un año en otra comunidad autónoma o en una de las dos ciudades autónomas.

Además, todos los miembros de la familia deben empadronarse en el mismo domicilio de Castilla y León y mantener dicho empadronamiento durante un mínimo de dos años desde la concesión de la subvención. Los solicitantes no pueden haberse beneficiado de otras ayudas autonómicas con el mismo fin, como el programa Pasaporte de vuelta.

Entre los requisitos exigidos figura que al menos uno de los miembros de la familia desarrolle una actividad profesional en Castilla y León, ya sea por cuenta propia o ajena, con alta en la Seguridad Social. Esta condición se considera cumplida en los casos de teletrabajo, siempre que esté debidamente acreditado por el empleador.

Si existen menores en edad de escolarización obligatoria, esta debe realizarse en centros educativos de la Comunidad. Asimismo, toda la unidad familiar debe estar dada de alta en el sistema autonómico de salud, contando con la correspondiente tarjeta sanitaria.