Denuncian a un vecino de un pueblo de León por convivir con su cierva Pepa

Un vecino del municipio leonés de La Vecilla de Curueño (400 habitantes) ha recibido una denuncia por convivir con Pepa, una cierva joven que se mudó al pueblo hace meses, según la noticia publicada por Leonoticias.

Javier, que regenta el bar El Cruce desde hace más de 35 años, asegura que la llegada de Pepa fue completamente espontánea. En noviembre de 2024, mientras alimentaba a sus ovejas en una finca cercana, vio a una venada joven acercarse sola, se integró rápidamente en el pueblo y se ganó el afecto del propio Javier y de sus vecinos.

"Durante meses entraba y salía como si fuera una más de la familia", ha comentado Javier a Leonoticias. Sin embargo, la situación cambió a principios de 2025, cuando la Guardia Civil acudió a su domicilio tras recibir aviso sobre la presencia del animal. La denuncia se fundamenta en la Ley 42/2007, que prohíbe mantener animales silvestres como mascotas sin autorización administrativa.

Desde entonces, Javier se ha visto obligado a mantener la distancia con Pepa, que sigue deambulando pacientemente en las inmediaciones del bar. "Ella es libre, no la retengo, pero no quiere irse. Cada día la veo en la puerta", relata con tristeza al periódico regional.

La denuncia formal se presentó en septiembre de 2025 y, desde entonces, Javier vive con la incertidumbre de que los agentes medioambientales puedan intervenir para retirar a Pepa o de que el animal acabe siendo atropellado en la carretera. Y mientras tanto, ajena a las leyes y a los amores imposibles, Pepa sigue esperando pacientemente a su amigo humano en la puerta del bar.