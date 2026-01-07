Castilla y León acogerá las finales del Circuito Mundial de Rugby 7 a partir de 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Real Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín "Hansen", han firmado un protocolo de colaboración para la celebración en la Comunidad de las finales del Circuito Mundial de Rugby 7, una competición internacional que reunirá a las mejores selecciones del mundo.

El acuerdo establece el marco de cooperación entre el Ejecutivo autonómico y la Real Federación Española de Rugby para organizar este campeonato, que se disputa anualmente entre los meses de diciembre y mayo en distintos países y en el que participan las doce principales selecciones nacionales, tanto en categoría masculina como femenina. Con esta designación, Castilla y León se incorpora al calendario de grandes eventos deportivos internacionales.

Un patrocinio de 500.000 euros anuales

La Junta de Castilla y León respaldará la celebración de las finales mediante un patrocinio de 500.000 euros al año, que comenzará en 2026. El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años y contempla la posibilidad de prorrogarse por dos más.

Según ha explicado el presidente autonómico, esta inversión permitirá aprovechar la proyección internacional del Circuito Mundial de Rugby 7 para impulsar la marca Castilla y León y beneficiar al conjunto de las provincias de la Comunidad, más allá de la sede principal de la competición.

El protocolo recoge que el apoyo económico se destinará a la organización del evento y a las acciones vinculadas a su promoción, con el objetivo de maximizar su alcance tanto a nivel nacional como internacional.

Valladolid, sede principal del campeonato

El Estadio José Zorrilla de Valladolid se convertirá en el epicentro de la competición, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de mayo, aunque el impacto del evento se extenderá al conjunto del territorio autonómico.

Desde la Junta se estima que alrededor de 50.000 personas acudirán a Castilla y León con motivo de las finales. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico está diseñando estancias hoteleras y paquetes turísticos distribuidos por toda la Comunidad, con el fin de que los asistentes puedan conocer su patrimonio cultural y natural, así como su oferta gastronómica.

Proyección turística y territorial

Fernández Mañueco ha señalado que el Gobierno autonómico aprovechará la celebración del campeonato para reforzar la proyección exterior de Castilla y León, vinculando su imagen a los valores asociados al deporte, como el esfuerzo, el compañerismo, la competitividad, la perseverancia, la concentración, la solidaridad y la superación.

Alfonso Fernández Mañueco en la firma del protocolo de colaboración.

El presidente ha destacado que este tipo de eventos permiten generar actividad económica y aumentar la visibilidad del territorio, contribuyendo a hacerlo más atractivo para el turismo y otros ámbitos de desarrollo económico.

Compromisos de la Federación Española de Rugby

Por su parte, la Real Federación Española de Rugby se compromete a difundir el logotipo que determine la Junta de Castilla y León en toda la documentación informativa del campeonato, así como en la publicidad, invitaciones, cartelería y material oficial del evento.

El acuerdo incluye también la presencia de la marca institucional en las retransmisiones y en la difusión internacional del Circuito Mundial de Rugby 7, que cuenta con seguimiento a nivel global.

Juan Carlos Martín "Hansen" ha asumido el compromiso de coordinar la organización del campeonato conforme a los estándares del circuito internacional, en colaboración con las instituciones autonómicas.

Un evento con alcance internacional

El Circuito Mundial de Rugby 7 está compuesto por una serie de torneos que se celebran cada temporada en distintos países entre diciembre y mayo, y culmina con una fase final en la que compiten las mejores selecciones del ranking mundial.

Fernández Mañueco ha trasladado su deseo de éxito a la Real Federación Española de Rugby en la organización del evento y ha subrayado que la celebración de estas finales supone una oportunidad para que Castilla y León gane visibilidad en el ámbito internacional.